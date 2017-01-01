Украине не хватит запасов газа, если прекратятся поставки с РФ

У Зеленского рассказали, что Украина имеет только лето и начало осени, чтобы пополнить запасы и пережить зиму.

В Украине может не хватить запасов газа в хранилищах, если поставки с России прекратятся. Об этом рассказал представитель президента Украины в ВР Андрей Герус, передает УНН.

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Герус отметил, что сейчас газа недостаточно, его закупают и закачивают, чтобы хоть как-то увеличить запасы. Он также указал, что на это все еще только лето и начало осени.

Ближе к зиме, по словам Геруса, нужно закачать максимальное количества газа, чтобы “в январе мы могли спокойно пережить ситуацию, если “Газпром“ вдруг полностью прекратит транзит газа“.

Он также заявил, что данный вопрос обсуждали на заседании СНБО 31 мая и участники переговоров предложили свои пути решения проблемы.

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Ранее сообщалось, что в Одессе людей собирают на проплаченную акцию против людей президента Украины Владимира Зеленского. Организаторами акции являются активисты Михаил Кузяконь и Олег Михайлик. Указано, что тема мероприятия - “против старых лиц у власти, обращение к Президенту Украины“.

Также стало известно, что Владимир Зеленский предлагал некоторым министрам остаться на посту в новом правительстве. В частности, он предлагал остаться на посту главы МИД Павлу Климкину. Зеленский признался, что методы работы Климкина ему импонируют, но тот решил подать в отставку.