Кировоградская РГА стала Кропивницкой
Кабмин привел название райгосадминистрации в соответствие с названием города и будущим названием области.
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Кабмин принял решение о переименовании Кировоградской районной государственной администрации в Кропивницкую. Об этом сообщает NEWSONE.
В Кабмине пояснили, что при смене названия райгосадминистрации руководствовались нормами принятого Верховной Радой закона о деккоммунизации.
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Напомним, Кировоград был переименован в апреле 2016 года, в честь заслуженного украинского драматурга и актера Марка Кропивницкого, который родился на территории области.
А в 2018 году депутатами Верховной Рады было принято решение о переименовании Кировоградского района в Кропивницкий.