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Кировоградская РГА стала Кропивницкой

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Кабмин привел название райгосадминистрации в соответствие с названием города и будущим названием области.
Кабмин переименовал Кировогадскую РГА
Кабмин переименовал Кировогадскую РГА
facebook.com/KabminUA.

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Кабмин принял решение о переименовании Кировоградской районной государственной администрации в Кропивницкую. Об этом сообщает NEWSONE.

В Кабмине пояснили, что при смене названия райгосадминистрации руководствовались нормами принятого Верховной Радой закона о деккоммунизации.

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Напомним, Кировоград был переименован в апреле 2016 года, в честь заслуженного украинского драматурга и актера Марка Кропивницкого, который родился на территории области.

А в 2018 году депутатами Верховной Рады было принято решение о переименовании Кировоградского района в Кропивницкий.

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Теги: Кропивницкая область, Кабмин, решение, Кировогадская область
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