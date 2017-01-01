Кировоградская РГА стала Кропивницкой

Кабмин привел название райгосадминистрации в соответствие с названием города и будущим названием области.

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Кабмин принял решение о переименовании Кировоградской районной государственной администрации в Кропивницкую. Об этом сообщает NEWSONE.

В Кабмине пояснили, что при смене названия райгосадминистрации руководствовались нормами принятого Верховной Радой закона о деккоммунизации.

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Напомним, Кировоград был переименован в апреле 2016 года, в честь заслуженного украинского драматурга и актера Марка Кропивницкого, который родился на территории области.

А в 2018 году депутатами Верховной Рады было принято решение о переименовании Кировоградского района в Кропивницкий.