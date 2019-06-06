Убийство 5-летнего мальчика: следствие не требовало экспертизу на алкоголь

Следователи по делу об убийстве 5-летнего мальчика не требовали экспертизу на алкоголь у подозреваемых в убийстве мальчика, поскольку был выходной день.

У подозреваемых не проводили экспертизу на алкоголь пресс-служба Нацполиции

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Следователи по резонансному делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз у подозреваемых, поскольку был выходной день. Об этом сообщил руководитель регионального управления ГБР Руслан Марчук, передает Громадське.

По предварительной информации, следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, поскольку это был выходной (суббота 1 июня). Правоохранители решили, что суд не работает.

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Напомним, появилась хронология трагических событий убийства 5-летнего Кирилла. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, 31 мая в 16:55 медики больницы Переяслав-Хмельницкого рассказали, что к ним привезли ребенка с травмой головы. В больницу сразу выехала следственно-оперативная группа, которая позже осматривала место происшествия и изъяла почву с места, где ранили Кирилла.