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Убийство 5-летнего мальчика: следствие не требовало экспертизу на алкоголь

Комментариев: 3
Следователи по делу об убийстве 5-летнего мальчика не требовали экспертизу на алкоголь у подозреваемых в убийстве мальчика, поскольку был выходной день.
У подозреваемых не проводили экспертизу на алкоголь
У подозреваемых не проводили экспертизу на алкоголь
пресс-служба Нацполиции

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Следователи по резонансному делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз у подозреваемых, поскольку был выходной день. Об этом сообщил руководитель регионального управления ГБР Руслан Марчук, передает Громадське.

По предварительной информации, следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, поскольку это был выходной (суббота 1 июня). Правоохранители решили, что суд не работает.

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Напомним, появилась хронология трагических событий убийства 5-летнего Кирилла. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, 31 мая в 16:55 медики больницы Переяслав-Хмельницкого рассказали, что к ним привезли ребенка с травмой головы. В больницу сразу выехала следственно-оперативная группа, которая позже осматривала место происшествия и  изъяла почву с места, где ранили Кирилла.

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Теги: алкоголь, Киевская область, ребенок, полиция, убийство, следствие, мальчик, Переяслав-Хмельницький
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Комментариев (3)
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ТТ69    06.06.2019, 09:55
Оценка:  +1
ТТ69
болезнь по экспертизам в авяковской селфименовской организации называется синдром зайцевой....
dinops    06.06.2019, 09:48
Оценка:  +2
dinops
Пьяным в выходной тоже значит ездить можно...что за бред..
ТТ69    06.06.2019, 09:31
Оценка:  +2
ТТ69
авяковские твари
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