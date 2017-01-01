Бабушка убитого мальчика под Киевом просит помощи у экстрасенсов

По мнению бабушки, экстрасенсы должны найти оружие, из которого стреляли в ее внука.

Бабушка 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого выстрелили полицейские в Переяславе-Хмельницком попросила помощи экстрасенсов. Женщина считает, что они смогут найти оружие.

Об этом сообщает Страна.

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“Я хочу, чтобы нам помогли в эту минуту экстрасенсы. Если они помогают и через пять лет и через десять, то я думаю, что они могут это сделать через четыре дня, могут это сделать и помочь (найти ружье - ред.). Это только одна моя просьба“, - заявила бабушка Кирилла.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Дмитрий Ценов ушел с должности в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.