Под Харьковом неизвестные взорвали банкомат
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В поселке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
6 июня около 3:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань.
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"На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами", - указали в полиции.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Как сообщалось 18 мая, в Луганской области подорвали отделение Приватбанка, один человек погиб.