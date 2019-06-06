Под Харьковом неизвестные взорвали банкомат

Полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция работает над установлением лиц, причастных к совершению преступления

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В поселке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

6 июня около 3:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань.

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"На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами", - указали в полиции.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Как сообщалось 18 мая, в Луганской области подорвали отделение Приватбанка, один человек погиб.