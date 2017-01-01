"Не давайте спуска никому": Зеленский поздравил журналистов с праздником

Президент поздравил работников медиа с профессиональным праздником.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников медиа с профессиональным праздником и призвал писать исключительно правду. Об этом он написал в Facebook.

Президент отметил, что у журналистов есть много талантов, но один из них он ценить больше всего. Зеленский отметил, что именно журналисты заставляют его “держать себя в тонусе“.

Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуска никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим, - написал Зеленский.

Ибо за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста!, - добавил он.

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К слову, 6 июня в Украине отмечают День журналиста. Поэтому президент Зеленский решил начать день с поздравлений работников медиа.

Напомним, Зеленский показал трогательное фото в День защиты детей. Президент опубликовал искреннее фото со своими детьми и женой.