Рада хочет ввести пожизненное заключение за некоторые преступления

Авторы законопроекта предлагают увеличить наказание за акты агрессии и военные преступления с 15 лет до пожизненного заключения.

Верховная Рада Украины во время первого чтения проголосовала за законопроект №9438, который предусматривает изменение уголовной ответственности за некоторые преступления.

Законопроект опубликовали на сайте парламента.

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Законопроект поддержали 228 депутатов из 226 необходимых. Инициатором закона является Владимир Гройсман.

Данным проектом предлагают изменить украинский закон, чтобы приблизить его к международному праву. Поэтому авторы законопроекта предлагают увеличить наказание за акты агрессии и военные преступления с 15 лет до пожизненного заключения.

В проекте указано, что положения закона направлена на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления).

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Кроме того, законопроект должен усилить уголовную ответственность за пытки.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в четверг, 6 июня, одобрила во втором чтении законопроект №1098 “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины“, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.