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Рада хочет ввести пожизненное заключение за некоторые преступления

Комментариев: 1
Авторы законопроекта предлагают увеличить наказание за акты агрессии и военные преступления с 15 лет до пожизненного заключения.
Рада хочет ввести пожизненное заключение за некоторые преступления
Рада хочет ввести пожизненное заключение за некоторые преступления
informator.ua

Верховная Рада Украины во время первого чтения проголосовала за законопроект №9438, который предусматривает изменение уголовной ответственности за некоторые преступления.

Законопроект опубликовали на сайте парламента.

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Законопроект поддержали 228 депутатов из 226 необходимых. Инициатором закона является Владимир Гройсман.

Данным проектом предлагают изменить украинский закон, чтобы приблизить его к международному праву. Поэтому авторы законопроекта предлагают увеличить наказание за акты агрессии и военные преступления с 15 лет до пожизненного заключения.

В проекте указано, что положения закона направлена на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления).

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Кроме того, законопроект должен усилить уголовную ответственность за пытки.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в четверг, 6 июня, одобрила во втором чтении законопроект №1098 “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины“, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

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Теги: пожизненное заключение, законопроект, Верховная Рада, преступление, наказание
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    06.06.2019, 13:07
Оценка:  0
Lyonya-Space
Как налогоплательщик, я против!
Они будут просто сидеть до смерти, а мы их будем кормить?
На химию!!!
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