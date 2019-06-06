В Украине зарегистрировали новую политсилу - "Партию Шария"
В Украине появилась “Партия Шария“, которую создал блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает Шарий.net.
Партию уже зарегистрировало Министерство юстиции Украины. Шарий сейчас ищет людей, которые помогут создать слоганы и логотип партии.
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Также Анатолий призывает всех, кто идет на выборы по “мажоритарке“ присоединятся к его партии.
Глава “Партии Шария“ указывает, что у него есть “острое желание наказать мразоту“. Он также обещает, что будет всех “карать“ в парламенте.
Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем – и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие, - подчеркнул Шарий.
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Ранее стало известно, что Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении. “За“ проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226.
Законопроект зарегистрировал президент Владимир Зеленский 3 июня, он касается конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов. Такая конфискация предлагалась по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Кроме того, закон возвращал наказание для чиновников за незаконное обогащение в виде срока за расходы, сильно превышающие доходы.
Он еще и садомазо, ппц
Ты сам упоротый нацик ... и какого хера лезешь?
Пишу в дсотый раз - армейские корпуса на оккупированном Донбассе НИКОМУ из местных не подчинялись и не подчиняются!!!
Россия создала эту оккупационную группировку, россия ее ПОЛНОСТЬЮ содержит за свой счет, россия ей командует!!!
Он такими вышиватными терминами не пользуется. Он признаёт, что война гражданская, но и не отрицает того, что там присутствует поддержка РФ.
То есть такой взгляд на конфликт, как во всём мире (кроме Украины и РФ).
Я не тебе писал щас
Партии вроде ведь не так регистрируются?
Но я о том, что приложенный скрин вроде вообще не говорит о партии.