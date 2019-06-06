В Украине зарегистрировали новую политсилу - "Партию Шария"

Лидер партии заявляет, что будет жестоко наказывать парламентариев.

В Украине появилась “Партия Шария“, которую создал блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает Шарий.net.

Зарегистрирована "Партия Шария" sharij.net

Партию уже зарегистрировало Министерство юстиции Украины. Шарий сейчас ищет людей, которые помогут создать слоганы и логотип партии.

Читай также: Третья попытка марихуаны: Под Раду принесли пятиметровую таблетку

Также Анатолий призывает всех, кто идет на выборы по “мажоритарке“ присоединятся к его партии.

Глава “Партии Шария“ указывает, что у него есть “острое желание наказать мразоту“. Он также обещает, что будет всех “карать“ в парламенте.

Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем – и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие, - подчеркнул Шарий.

Читай также: Рада хочет ввести пожизненное заключение за некоторые преступления

Ранее стало известно, что Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении. “За“ проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226.

Законопроект зарегистрировал президент Владимир Зеленский 3 июня, он касается конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов. Такая конфискация предлагалась по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Кроме того, закон возвращал наказание для чиновников за незаконное обогащение в виде срока за расходы, сильно превышающие доходы.