Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине зарегистрировали новую политсилу - "Партию Шария"

Комментариев: 26
Лидер партии заявляет, что будет жестоко наказывать парламентариев.
В Украине появилась "Партия Шария"
В Украине появилась "Партия Шария"
Скриншот видео

В Украине появилась “Партия Шария“, которую создал блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает Шарий.net.

Зарегистрирована
Зарегистрирована "Партия Шария"
sharij.net

Партию уже зарегистрировало Министерство юстиции Украины. Шарий сейчас ищет людей, которые помогут создать слоганы и логотип партии.

Читай также: Третья попытка марихуаны: Под Раду принесли пятиметровую таблетку

Также Анатолий призывает всех, кто идет на выборы по “мажоритарке“ присоединятся к его партии. 

Глава “Партии Шария“ указывает, что у него есть “острое желание наказать мразоту“. Он также обещает, что будет всех “карать“ в парламенте.

Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем – и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие, - подчеркнул Шарий.

Читай также: Рада хочет ввести пожизненное заключение за некоторые преступления

Ранее стало известно, что Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении. “За“ проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226. 

Законопроект зарегистрировал президент Владимир Зеленский 3 июня, он касается конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов. Такая конфискация предлагалась по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Кроме того, закон возвращал наказание для чиновников за незаконное обогащение в виде срока за расходы, сильно превышающие доходы.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, партия, выборы, Шарий, блогер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (28)
Отсортировать по дате Вниз
CasperW    06.06.2019, 14:07
Оценка:  +1
CasperW
Глава “Партии Шария“ указывает, что у него есть “острое желание наказать мразоту“.

Он еще и садомазо, ппц
Коляка    06.06.2019, 14:16
Оценка:  -4
Коляка
наказывать он умеет, вон как зачмырил пецю на отлично
WTF2wtf    06.06.2019, 14:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
я буду смеяться, если Зеля его пустит в страну и Шарий начнет чморить российских оккупантов ...
Коляка    06.06.2019, 14:33
Оценка:  -2
Коляка
он будет чмырить упоротых нациков! Не бойся.
WTF2wtf    06.06.2019, 14:34
Оценка:  0
WTF2wtf
Бот, тебе откуда знать???
Ты сам упоротый нацик ... и какого хера лезешь?
Коляка    06.06.2019, 14:34
Оценка:  -3
Коляка
а если ты считаешь донецких и луганских местных жителей которые не захотели плясать под дудку упоротых российскими оккупантами то ты упоротый в двойне.
WTF2wtf    06.06.2019, 14:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Ээй, путинское, какого ты мне свои больные фантазии лепишь???????
Пишу в дсотый раз - армейские корпуса на оккупированном Донбассе НИКОМУ из местных не подчинялись и не подчиняются!!!
Россия создала эту оккупационную группировку, россия ее ПОЛНОСТЬЮ содержит за свой счет, россия ей командует!!!
WTF2wtf    06.06.2019, 14:39
Оценка:  0
WTF2wtf
Местные на оккупированном Донбассе вообще ничего не решают теперь ... (((((
Я_Христос    06.06.2019, 14:43
Оценка:  0
Я_Христос
"чморить российских оккупантов"

Он такими вышиватными терминами не пользуется. Он признаёт, что война гражданская, но и не отрицает того, что там присутствует поддержка РФ.
То есть такой взгляд на конфликт, как во всём мире (кроме Украины и РФ).
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 14:22
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Еще один наказатель, ппц. Нам Ляшко хватает!
Коляка    06.06.2019, 14:36
Оценка:  -2
Коляка
Ляшко твой парень
Letohradek    06.06.2019, 14:01
Оценка:  -5
Letohradek
А вот и кандидат на встречу с О.Бузиной! Толик, украинцы тебя заждались в Украине
Коляка    06.06.2019, 14:14
Оценка:  -2
Коляка
неееее... его очередь не наступила, а вот твоя уже
WTF2wtf    06.06.2019, 14:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Лечился бы ты
Коляка    06.06.2019, 14:21
Оценка:  -4
Коляка
лечить тебе надо душу свою, слишком она чёрная
WTF2wtf    06.06.2019, 14:26
Оценка:  -1
WTF2wtf
А ты че влез, бот путинский???
Я не тебе писал щас
WTF2wtf    06.06.2019, 13:58
Оценка:  +2
WTF2wtf
Так это похоже просто какое-то ЧП или ООО с таким названием зарегистрировали?
Партии вроде ведь не так регистрируются?
WTF2wtf    06.06.2019, 13:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
Для регистрации партии вроде сначала нужно какое-то количество подписей собрать, предоставить эти списки с другими документами
Коляка    06.06.2019, 14:15
Оценка:  -2
Коляка
ты думаешь для него это проблема?
WTF2wtf    06.06.2019, 14:18
Оценка:  +1
WTF2wtf
Там реальные подписи нужны ... виртуалы с 50 аккаунтов не катят, особенно иностранные
WTF2wtf    06.06.2019, 14:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Хотя думаю может.
Но я о том, что приложенный скрин вроде вообще не говорит о партии.
Коляка    06.06.2019, 14:23
Оценка:  -2
Коляка
он реальные замутит. Пете же реальные люди вопросы задавали на митингах
WTF2wtf    06.06.2019, 14:26
Оценка:  0
WTF2wtf
Пэти нет уже
WTF2wtf    06.06.2019, 14:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
А тут не десяток чуваков для реплик найти нужно, а 10 тысяч ... и главное того, кто все это оплатит
Woodbrother    06.06.2019, 13:57
Оценка:  +2
Woodbrother
Исчо один полудурок хочет дорваться до корыта.
CasperW    06.06.2019, 14:06
Оценка:  +1
CasperW
Вы очень высокого мнения об этом долпойопе. Он вам не полу.
Letohradek    06.06.2019, 14:12
Оценка:  0
Letohradek
"Он вам не полу." - это о чем?
Я_Христос    06.06.2019, 13:47
Оценка:  -5
Я_Христос
Ох ща вышиватные пердаки загорятся...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь