У Туска прокомментировали схожесть риторики Зеленского и Порошенко

В пресс-службе главы ЕС говорят, что встреча с украинским гарантом была позитивной и содержательно.

Президент Европейского совета Дональд Туск остался доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

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В пресс-службе главы ЕС говорят, что встреча была позитивной и содержательно.

На вопросы журналистов о схожести заявлений Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко, у Туска говорят, что “они говорят сами за себя“ и пресс-служба не в праве отвечать на такие вопросы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердили, что в Киеве 8 июля состоится саммит Украина - ЕС.

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Также президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты своей работы во время встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Брюсселе. Зеленский отметил, что он планирует внедрять реформы в Украине и менять жизнь к лучшему. А досрочные парламентские выборы, по словам гаранта, “призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины“. Зеленский подчеркнул, что политическая система нашей страны “пропитана коррупцией“ и именно борьба с коррупцией и является одним из важных направлений работы.