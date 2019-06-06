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У Туска прокомментировали схожесть риторики Зеленского и Порошенко

Комментариев: 3
В пресс-службе главы ЕС говорят, что встреча с украинским гарантом была позитивной и содержательно.
У Туска прокомментировали схожесть риторики Зеленского и Порошенко
У Туска прокомментировали схожесть риторики Зеленского и Порошенко
president.gov.ua

Президент Европейского совета Дональд Туск остался доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

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В пресс-службе главы ЕС говорят, что встреча была позитивной и содержательно. 

На вопросы журналистов о схожести заявлений Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко, у Туска говорят, что “они говорят сами за себя“ и пресс-служба не в праве отвечать на такие вопросы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердили, что в Киеве 8 июля состоится саммит Украина - ЕС. 

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Также президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты своей работы во время встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Брюсселе. Зеленский отметил, что он планирует внедрять реформы в Украине и менять жизнь к лучшему. А досрочные парламентские выборы, по словам гаранта, “призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины“. Зеленский подчеркнул, что политическая система нашей страны “пропитана коррупцией“ и именно борьба с коррупцией и является одним из важных направлений работы.

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Теги: Зеленский, Туск, ЕС, Порошенко, встреча
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Комментариев (3)
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Letohradek    06.06.2019, 14:09
Оценка:  -1
Letohradek
Если охрыпший крысеныш не будет последователем Петра Порошенка, получит пинок под зад!
Coюзник    06.06.2019, 14:12
Оценка:  +1
Coюзник
Он пришел во власть не воровать ... это основное отличие от Порошенка
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 14:37
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
А как же демократия,воля 73% избирателей?
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