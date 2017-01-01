Убийство Кирилла: Подозреваемый трижды избегал ротации на Донбасс

Полицейские, не прошедшие переаттестацию, после возобновления на службе должны были отправиться на Донбасс.

Один из подозреваемых в смерти Кирилла Тлявова должен был в мае уехать на Донбасс Укринформ

Один из полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, трижды избегал ротации на восток Украины. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев в эфире “1 + 1“, передает “Радио Свобода“.

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“Один из этих негодяев возобновился на службе в 2018 году. По моему приказу все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на Донбасс“, - рассказал он.

“Там всегда есть что делать полицейским, достаточно работы“, - заверил Князев. Однако один из подозреваемых, по его словам, ротацию не прошел, хотя предложение получал трижды.

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“Один из этих негодяев как-то избежал трижды ротационного направления на восток. В мае текущего года был последний раз, когда ему предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданный в той же районной больнице, где умер ребенок“, - отметил председатель Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что более 3000 полицейских не прошли переаттестацию, но работают в органах.