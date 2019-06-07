Известно, почему Саакашвили отказался возглавлять УДАР

Саакашвили проконсультировался с поклонниками собственной политсилы.

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области отказался возглавлять политическую партию УДАР после длительной консультации с поклонниками собственной политической силы Рух нових сил. Об этом Радио НВ рассказал соучредитель партии Рух нових сил Давид Сакварелидзе.

Звучало взаимное предложение, предложение от Виталия Кличко, которого мы лично ценим и уважаем. И Михаил решил обратиться к тем людям, к тем нашим сторонникам или сторонникам, которые все это время боролись, боролись и строили партию Рух нових сил. Реакция людей была не положительной, - заявил Сакварелидзе.

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Причиной такой реакции стало то, что Виталий Кличко пребывал в альянсе с Петром Порошенко в то время, когда политсила Саакашвили боролась против него.

Сакварелидзе подчеркнул, что Рух нових сил скоро объявит с кем пойдет на выборы. Также он акцентировал, что они поддерживают команду президента Зеленского.

Напомним, Саакашвили отказался идти в партию Кличко. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева идти на выборы вместе с УДАРом.