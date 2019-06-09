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В ВР вскоре внесут законопроект Зеленского о "кнопкодавстве"

Комментариев: 1
Но принять закон скорее всего не получится из-за недостатка времени.
Принятие законопроекта о "кнопкодавстве" маловероятно из-за сжатых сроков перед досрочными выборами
Принятие законопроекта о "кнопкодавстве" маловероятно из-за сжатых сроков перед досрочными выборами
facebook.com/NationalControl

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ВО время съезда партии Слуга народа, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о том, что законопроект Зеленского о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно криминализации неличного голосования народных депутатов в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду Украины, перелает УНН.

"В ближайшие дни, я думаю, Президент внесет изменения в Уголовный кодекс, которыми криминализирует вопрос неличного голосования в ВР", - заявил он.

Но он уточнил, что принятие документа маловероятно из-за сжатых сроков.

Ранее сообщалось, что КИУ сообщает, что всего 45 народных депутатов посетили все заседания парламента в течение шестой сессии, хотя зарегистрировано было 324. 377 народных избранников пропустили одно или несколько заседаний, за что их оштрафовали.

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Теги: народные депутаты, кнопкодавство, Верховная Рада, нардепы, Владимир Зеленский, Слуга народа, Руслан Стефанчук
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Комментариев (1)
Ira0956    09.06.2019, 16:58
Оценка:  0
Ira0956
В 2020 году в России увеличат размер материнского капитала.
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