Зеленский анонсировал “особый сюрприз для Порошенко”

Президент отметил, что пришел менять систему, а не перезапускать старую.

Читай также: Порошенко уже хочет стать премьер-министром

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде партии “Слуга народа” вчера, 9 июня. В ходе своей речи Зеленский пообещал “особый сюрприз для Порошенко”.

“Слуга народа" - это не бренд. Это - наше мировоззрение. Это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами... Но мы сделали только первый небольшой шаг, это только первый раунд. Система пока в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе, мы сделаем это еще раз, - заявил Зеленский.

Читай также: В "Слуге народа" опубликовали список кандидатов на выборах-2019

К слову, Зеленский выразил надежду, что парламент примет законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности. Это поможет посадить всех коррупционеров.

Более того, Зеленский попросил присутствующих не вставать, когда он выходил на сцену. Президент аргументировал это тем, что с его приходом к власти пришли “новые времена”.

Напомним, в партии Зеленского пока не готовы назвать кандидата в премьеры. Первоочередной задачей фракции партии Слуга народа в парламенте будет отмена депутатской неприкосновенности и введение обязательной конфискации имущества коррупционеров.