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Зеленский анонсировал “особый сюрприз для Порошенко”

Комментариев: 35
Президент отметил, что пришел менять систему, а не перезапускать старую.
Зеленский выступил на съезде партии
Зеленский выступил на съезде партии
Скриншот видео

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде партии “Слуга народа” вчера, 9 июня. В ходе своей речи Зеленский пообещал “особый сюрприз для Порошенко”.

“Слуга народа" - это не бренд. Это - наше мировоззрение. Это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами... Но мы сделали только первый небольшой шаг, это только первый раунд. Система пока в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе, мы сделаем это еще раз, - заявил Зеленский.

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К слову, Зеленский выразил надежду, что парламент примет законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности. Это поможет посадить всех коррупционеров.

Более того, Зеленский попросил присутствующих не вставать, когда он выходил на сцену. Президент аргументировал это тем, что с его приходом к власти пришли “новые времена”.

Напомним, в партии Зеленского пока не готовы назвать кандидата в премьеры. Первоочередной задачей фракции партии Слуга народа в парламенте будет отмена депутатской неприкосновенности и введение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

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Теги: Зеленский, президент, сюрприз, Порошенко
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Комментариев (41)
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Духовный_скреп    10.06.2019, 11:21
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Нокдаун Системы не наблюдаю.Всё работает как и прежде по нататанной схеме.Как воровали,так и воруют,как брали,так и берут)))
Джо-кер    10.06.2019, 11:20
Оценка:  +1
Джо-кер
Порох потрібен Україні. З Господнєю допоиогою, переможемо. Слава Україні. Смерть російським окупантам.
T-REX2    10.06.2019, 11:21
Оценка:  0
T-REX2
нужен,как собаке палка
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:21
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Мозги Украине нужны.
designandrey65    10.06.2019, 11:19
Оценка:  -3
designandrey65
Молодец. Мы все с тобой!!!
LifeStriker    10.06.2019, 11:07
Оценка:  -2
LifeStriker
Русский реванш изза дурочка ЗЕ не пройдет! Порошенко мы ждем тебя!
Ruspidor    10.06.2019, 11:08
Оценка:  -3
Ruspidor
В Аду? Бигмир принимает комментарии из Ада?
vindicta    10.06.2019, 11:16
Оценка:  -3
vindicta
Значит когда Порошенко будучи президентом выводит свои активы из страны, когда предприятия гаранта платят налоги в бюджет окупанта , когда его друзья разворовывают армию, когда вы платите за энергоносители по схеме нотердам +, когда коррупция такая, что и Яныку не снилась это ли все не реванш рассеи
T-REX2    10.06.2019, 11:20
Оценка:  -1
T-REX2
ждем на нарах
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:01
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Странно мне слышать от артикля разглагольствования о борьбе с коррупцией. Ведь партийные списки, за которые он так борется, это распродажа мест в высшем органе законодательной власти. Что же это как ни коррупция? Причем на самом высоком уровне. Он с коррупцией не борется, а возводит ее в ранг закона
Ruspidor    10.06.2019, 11:06
Оценка:  -4
Ruspidor
Конечно, толи дело мажоритарка, которую так отстаивал потрох на посту президента....
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:08
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А что не так? Нужно голосовать за конкретного человека и ответственность должна быть персональной. А партийные списки породили коллективную безответственность власти. Кто ответил за то, что по ВР лазит нарик Добкин? Как он вообще туда попал?
Ruspidor    10.06.2019, 11:10
Оценка:  -4
Ruspidor
Ага, как при мажоритарке, против которой так возбухали при яныке, а вот после исхода она вдруг стала такой классной.... Когда ты вскресле преза и через губернаторов проталкиваешь в округах своих кандидатов...
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:19
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
1. Кто возбухал? Тему партийных списков активнее всех проталкивала Юля. Я всегда был против партийных списков. Я считаю, что депутат, наделенный полномочиями, должен персонально отвечать перед избирателями.
2. При чем тут губернаторы к выборам?
PINKIPAU    10.06.2019, 11:00
Оценка:  +1
PINKIPAU
Недальновидный Владимир Зеленский, выходит, пляшет под дудку своего тезки Владимира Путина. Ведь именно президент России заявлял, что воюют на Донбассе «местные шахтеры и трактористы», а танки и артиллерийские установки не завезены из Российской Федерации, а найдены в местных шахтах.
PINKIPAU    10.06.2019, 11:01
Оценка:  +2
PINKIPAU
Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель — СМИ Израиля
Ruspidor    10.06.2019, 11:06
Оценка:  -4
Ruspidor
Что такое "сми Израиля"?
PINKIPAU    10.06.2019, 10:59
Оценка:  0
PINKIPAU
Вместо требований убраться из Украины, президент страны попросил российскую сторону «возобновить контроль над этими подразделениями».При этом президент Украины, то ли по своей глупости, то ли откровенно подыгрывая российской агрессии, по сути, опроверг что именно российские военные осуществляют и уп
Ruspidor    10.06.2019, 11:00
Оценка:  0
Ruspidor
Хорошо, убедил, я требую чтобы ты убрался из Украины!
LifeStriker    10.06.2019, 11:02
Оценка:  +2
LifeStriker
А я требую чтобы ты пошел на три буквы! )))
Ruspidor    10.06.2019, 11:02
Оценка:  -5
Ruspidor
Ты уже там и приглашаешь?
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:03
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да уходи ты уже на конец!
Ruspidor    10.06.2019, 11:04
Оценка:  -5
Ruspidor
Да, уходи уже потрох со своими шавками, твое время прошло!
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 10:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Шоу маст го он!
Letohradek    10.06.2019, 10:55
Оценка:  -1
Letohradek
Вопрос зэбилам - после вашего избрания недалекого клоуна, в Украину потянулись недобитки партии областей и всякое ворье, которое при Порохе не рисковало возвращаться. Вы этого не замечаете, не хотите спросить у охрыпшей крысы, почему возвращающиеся коррупционеры не рассаживаются по тюрьмам?
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 10:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Партии районов.
Ruspidor    10.06.2019, 10:57
Оценка:  -2
Ruspidor
Как например портнов, да? Которого потрох и пустил и простил... или ты про кого?
LifeStriker    10.06.2019, 10:58
Оценка:  -1
LifeStriker
О чем ты говоришь, это не круто напрягать мозги ) Вот сериальчик посмотреть 95 квартала , это круто! И поржать, посрать и поспать- вот это я понимаю идеология ЗЕбилов )
Ruspidor    10.06.2019, 10:59
Оценка:  -3
Ruspidor
Толи дело Иллита, вас аж 6.9% осталось согласно последних опросов?
Ruspidor    10.06.2019, 10:54
Оценка:  +1
Ruspidor
Ну что, потрохоботы, обосрался ваш хозяин неподетски!
LifeStriker    10.06.2019, 10:55
Оценка:  -2
LifeStriker
Разве что от смеха , ЗЕботы )
Ruspidor    10.06.2019, 10:56
Оценка:  -2
Ruspidor
Да мы видели, бегал за Зе как щенок, а как оказался один на один с Зе, так и язык в жoпе, ничего сказать не может....
LifeStriker    10.06.2019, 11:01
Оценка:  +2
LifeStriker
О чем можно говорить с ЗЕбилом умному человеку ? ))))
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