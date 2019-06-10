В "Слуге народа" обнаружили лоббиста и требуют его убрать

Всеукраинский аграрный совет просит Владимира Зеленского исключить из партийного списка "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого.

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Всеукраинский аграрный совет просит Владимира Зеленского исключить из партийного списка “Слуги народа“ Марьяна Заблоцкого, сообщила пресс-служба ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

По данным ассоциации, Заболоцкий активно участвовал в лоббировании “соевых правок“, а также входит в круг лоббистов табачных компаний в парламенте.

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Заблоцкий находится в списке партии “Слуга народа“ под №86.

Напомним, ранее партия “Слуга народа“ Слу список кандидатов в депутаты ВР.