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В "Слуге народа" обнаружили лоббиста и требуют его убрать

Комментариев: 1
Всеукраинский аграрный совет просит Владимира Зеленского исключить из партийного списка "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого.
Зеленского просят откорректировать список партии
Зеленского просят откорректировать список партии
УНИАН

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Всеукраинский аграрный совет просит Владимира Зеленского исключить из партийного списка “Слуги народа“ Марьяна Заблоцкого, сообщила пресс-служба ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

По данным ассоциации, Заболоцкий активно участвовал в лоббировании “соевых правок“, а также входит в круг лоббистов табачных компаний в парламенте.

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Заблоцкий находится в списке партии “Слуга народа“ под №86.

Напомним, ранее партия “Слуга народа“ Слу список кандидатов в депутаты ВР.

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Теги: Слуга народа, партия, список, выборы, Рада
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Це дуже порядна людина." Л.М.Кравчук.
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