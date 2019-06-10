Зеленский не просил САП сажать коррупционеров
Президент Украины Владимир Зеленский не просил антикоррупционные органы сажать кого-либо за решетку.
Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Интерфакс-Украина.
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Холодницкий отметил, что Зеленский не ставил никаких дедлайнов.
...был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве, - отметил руководитель САП.
Также Холодницкий говорит, что Зеленский предложил ему и Артему Сытнику, директору НАБУ, стать частью этих изменений.
Комментируя заявления о списке для “посадки“ коррупционеров, Холоднийкий подчекнул, что таких списков не получал.
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Президент заверил, что в случае, если кто-то из новой власти будет фигурантом в каком-либо деле, то Зеленский не будет защищать таких людей.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами НАБУ и САП. Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Президент гарантировал НАБУ и САП независимость и заявил, что ограничит вмешательство в их профессиональную деятельность.
Т.е. Зе должен просить САП делать свою работу? А так они там для чего, отрабатывать чужие списки?