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Шутники сообщили о "минировании АЭС под Ровно

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На месте работают сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.
Правоохранители проверяют информацию
Правоохранители проверяют информацию
sunpp.mk.ua

В полицию Ровенской области в понедельник, 10 июня, в течение получаса поступили два сообщения о заминировании университета и Ровенской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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По данным правоохранителей, в 10.55 помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета сообщил, что на электронный адрес учебного заведения пришло письмо о заминировании здания.

Через 25 минут полицию уведомили о заминировании Ровенской АЭС возле города Вараш.

Отмечается, что в Ровно на улице Степана Бандеры работают сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.

Как сообщалось 24 мая, в Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского.

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Теги: АЭС, Ровно, минирование
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