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Активисты назвали худших депутатов Верховной Рады

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Общественные активисты отобрали по шести критериям самых добродетельных депутатов Верховной Рады.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
informator.ua

Общественное движение ЧЕСТНО оценило работу народных депутатов Верховной Рады 8-го созыв и также активисты рассказали о худших нардпепах. Об этом 10 июня пишет сайт движения ЧЕСТНО.

Среди порядочных депутатов - 25 человек. Они были отобраны по 6-и критериям: 

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  1. кнопкодавство
  2. прогулы
  3. поддержка антидемократических инициатив
  4. раздача гречки
  5. фигурирование в антикоррупционных расследованиях
  6. голосования за политические реформы

За первые пять критериев с депутатов снимали один балл, а за последний критерий, наоборот, добавляли.

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Среди добропорядочных депутатов - 12 человек из “Самопомочи“, 3 члена из фракции “Батькивщина“, два депутаты от бывшей БПП “Солидарность“ и восемь внефракционных депутатов.

А вот в ТОП-10 наименее добродетельных депутатов парламента на 9 июня 2019 вошли:

  • Максим Ефимов
  • Александр Третьяков
  • Олег Недава (БПП “Солидарность“)
  • Ярослав Москаленко
  • Анатолий Гиршфельд
  • Олесь Довгий (“Воля народа“)
  • Антон Яценко
  • Антон Киссе
  • Владимир Зубик (“Возрождение“)
  • Александр Нечаев (“Оппозиционный блок“).

Ранее сообщалось, что лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук детально рассказал о том, что в 2008 году он написал заявление о сложении депутатского мандата. 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: рейтинг, депутаты, Рада, Верховная Рада, нардеп
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 18:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А Дима Допкин значит нормальный.
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