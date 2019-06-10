Активисты назвали худших депутатов Верховной Рады
Общественное движение ЧЕСТНО оценило работу народных депутатов Верховной Рады 8-го созыв и также активисты рассказали о худших нардпепах. Об этом 10 июня пишет сайт движения ЧЕСТНО.
Среди порядочных депутатов - 25 человек. Они были отобраны по 6-и критериям:
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- кнопкодавство
- прогулы
- поддержка антидемократических инициатив
- раздача гречки
- фигурирование в антикоррупционных расследованиях
- голосования за политические реформы
За первые пять критериев с депутатов снимали один балл, а за последний критерий, наоборот, добавляли.
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Среди добропорядочных депутатов - 12 человек из “Самопомочи“, 3 члена из фракции “Батькивщина“, два депутаты от бывшей БПП “Солидарность“ и восемь внефракционных депутатов.
А вот в ТОП-10 наименее добродетельных депутатов парламента на 9 июня 2019 вошли:
- Максим Ефимов
- Александр Третьяков
- Олег Недава (БПП “Солидарность“)
- Ярослав Москаленко
- Анатолий Гиршфельд
- Олесь Довгий (“Воля народа“)
- Антон Яценко
- Антон Киссе
- Владимир Зубик (“Возрождение“)
- Александр Нечаев (“Оппозиционный блок“).
Ранее сообщалось, что лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук детально рассказал о том, что в 2008 году он написал заявление о сложении депутатского мандата.