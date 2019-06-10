Активисты назвали худших депутатов Верховной Рады

Общественные активисты отобрали по шести критериям самых добродетельных депутатов Верховной Рады.

Общественное движение ЧЕСТНО оценило работу народных депутатов Верховной Рады 8-го созыв и также активисты рассказали о худших нардпепах. Об этом 10 июня пишет сайт движения ЧЕСТНО.

Среди порядочных депутатов - 25 человек. Они были отобраны по 6-и критериям:

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За первые пять критериев с депутатов снимали один балл, а за последний критерий, наоборот, добавляли.

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Среди добропорядочных депутатов - 12 человек из “Самопомочи“, 3 члена из фракции “Батькивщина“, два депутаты от бывшей БПП “Солидарность“ и восемь внефракционных депутатов.

А вот в ТОП-10 наименее добродетельных депутатов парламента на 9 июня 2019 вошли:

Максим Ефимов

Александр Третьяков

Олег Недава (БПП “Солидарность“)

Ярослав Москаленко

Анатолий Гиршфельд

Олесь Довгий (“Воля народа“)

Антон Яценко

Антон Киссе

Владимир Зубик (“Возрождение“)

Александр Нечаев (“Оппозиционный блок“).

Ранее сообщалось, что лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук детально рассказал о том, что в 2008 году он написал заявление о сложении депутатского мандата.