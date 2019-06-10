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“За Киевский патриархат!”: Филарет организовывает форум

Комментариев: 1
Мероприятие планируется провести уже завтра.
Филарет зовет на форум
Филарет зовет на форум
EPA/UPG

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Почетный патриарх Филарет собирается провести завтра в столице форум “За Украинскую Православную Церковь! За Киевский патриархат”, на который пригласили представителей украинской интеллигенции. Об этом рассказали на сайте УПЦ КП.

По инициативе широких слоев общественности 11 июня 2019 в г. Киеве состоится Форум украинской интеллигенции "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат". В мероприятии примут участие известные политические и общественные деятели, знаменитые ученые, художники и писатели, журналисты и представители казачества и ветераны АТО, - анонсировали в пресс-службе УПЦ КП.

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Позже журналистам подтвердили, что среди участников форума будет и сам патриарх Филарет. Программу мероприятия пока изучить нельзя.

Напомним, обнародовано видео, где Филарет подписывает документ о ликвидации УПЦ КП. В ПЦУ обнародовали видео, которое опровергает слова патриарха о том, что Киевский патриархат не ликвидирован.

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Теги: Филарет, форум, Киев, интелигенция
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Комментариев (1)
Ruspidor    10.06.2019, 19:37
Оценка:  -1
Ruspidor
Давай, филя, рви потроховские жoпы!
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