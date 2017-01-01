Пьяные отдыхающие оборвали канатный мост на пляже в Харькове

Инцидент произошел на пляже Журавлевского водохранилища.

На мост забралось слишком много людей скриншот из видео

В Харькове случилось ЧП с канатным мостом на популярном среди горожан пляже на Журавлевском водохранилище.

Видеозапись с места происшествия опубликована на странице ХС•Харьков в соцсети.

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Толпа подвыпивших отдыхающих решила проверить подвесную конструкцию на прочность. Мост оборвался и рухнул вниз прямо с людьми.

“На Журавлевке хомосапиенсы раскачали и свалили канатный мост. К счастью, обошлось без серьезных травм. Обычно на мост пускали не более 4-х человек, но сегодня охрана отсутствовала“, - пишет автор видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщалось 28 мая, в Киеве на “стеклянном“ мосту появилась еще одна поломка.

Позже новые стекла на пешеходном мосту оградили забором от пешеходов.