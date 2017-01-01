Кличко вспомнили: ведущая заматерилась в прямом эфире во время интервью с Кошевым

Причиной этого стало слово “деолигархизация”.

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Известная украинская телеведущая Алеся Бацман в эфире своей авторской программы на телеканале НАШ не смогла сдержать свои эмоции и заматерилась в прямом эфире. Курьез случился во время интервью с близким другом и бизнес-партнером президента Зеленского Евгением Кошевым.

Журналистка хотела спросить своего гостя Евгения Кошевого о том, как он относится к намерениям Вакарчука первым делом принять закон о деолигархизации. Между тем, слово “деолигархизация” Бацман выговорить так и не смогла.

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После нескольких попыток выговорить сложное слово в эфире прозвучало из ее уст возмущено "Бл * дь!". При этом ведущая попросила режиссеров вырезать этот фрагмент из эфира.

Напомним, 1+1 поймали на умышленном очернении партии Порошенко. Журналисты пустили в эфир недостоверную информацию.