В Никополе пьяный мужчина стрелял из пистолета по окнам знакомой

Хулигана задержали правоохранители.

В городе Никополь Днепрпетровской области мужчина стрелял из пистолета по окнам знакомой. Затем скрылся с места происшествия, а когда вернулся для продолжения выяснения отношений - его уже ждали полицейские охраны и группа реагирования патрульной полиции.

Об этом сообщает ИА "Мост-Днепр" со ссылкой на пресс-службу Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

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"Около 6:00 на телефон "102" поступило сообщение от женщины о том, что по улице Электрометалургов, знакомый человек стреляет по окнам ее квартиры. По указанному адресу немедленно прибыл наряд реагирования Никопольского межрайонного отдела полиции охраны и группа реагирования патрульной полиции Никопольского отдела полиции", - сообщили в полиции.

По приезду полицейские правонарушителя не обнаружили. Однако через несколько минут молодой человек вернулся за рулем автомобиля. Не заметив правоохранителей, так как был пьян, вышел из автомобиля с битой в руках и направился к подъезду. Угрожая женщине, пытался выбить входные двери многоэтажки. На замечание полицейских не обращал внимания. Зато начал агрессивно вести себя, размахивая битой и нецензурно выражаясь.

30-летнего мужчину задержали. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Никопольского отдела полиции.

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При осмотре территории правоохранители обнаружили две использованные гильзы. Стартовый пистолет, переделанный под травматический, находился в машине правонарушителя. Оружие изъято и направлено на экспертное исследование», говорится в сообщении.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось 5 июня, в Днепре задержали экс-военного прокурора с подругой, стрелявших с балкона.