Пожар в Одессе: Среду объявили траурным днем

В связи с гибелью шести человек в областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева 12 июня объявили траур.

Пожар в Одессе унес жизни шести человек Думская

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Среда, 12 июня, объявлена траурным днем в Одесской области в связи с гибелью шести человек в областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева, передает Думская.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Сергей Паращенко. Он добавил, что семьи погибших и пострадавших получат финансовую помощь: первым выделят из бюджета по 100 тысяч грн, вторым — по 50 тысяч.

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Имена погибших пациентов и медсестры:

Пастернак Мария Григорьевна, 1934 года рождения;

Клапчук Семен Порфирьевич, 1934 года рождения;

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Поровкова Лидия Петровна, 1934 года рождения;

Тодорова Галина Степановна, 1937 года рождения;

Лазарев Михаил Кузьмич, 1928 года рождения;

Никитина Юлия Александровна, 1964 года рождения — медсестра.

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По данным издания, Юлия Никитина погибла, выводя из горящего помещения пациентов.

Напомним, поздно вечером 10 июня стало известно о пожаре в Одесской психиатрической больнице № 1 на ул. Воробьева. По официальным данным, умерли шесть человек - четверо на месте происшествия и еще двое в больнице.