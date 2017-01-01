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В Украине хотят закрыть 30% сельских школ

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В сельских школах уровень образования низкий и часто количество учителей превышает количество учеников.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
УНИАН

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины заявили, что 30% сельских школ нужно закрыть на оптимизацию. Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе, пишет Интерфакс-Украина.

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Парцхаладзе отметил, что в сельских школах уровень образования низкий и часто количество учителей превышает количество учеников.

Нужно следовать зарубежному опыту и такие школы закрывать. Другими словами, нужно оптимизировать около 30% сельских школ, - заявил замминистра.

По его словам, такая программа займет около 10 лет, ведь быстро все сделать нельзя. Парцхаладзе указал, что оптимизировать сельские школы нужно “не силовым путем, а путем создания хороших школ“, чтобы ученикам захотелось туда ездить. Таким образом, со временем старые школы себя изживут.

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Купить современный автобус и подвозить детей - в несколько раз дешевле и эффективнее, чем содержать старую школу, - добавил заместитель министра.

Ранее стало известно, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает объединить пожарную, медицинскую помощь и полицию в единый Центр безопасности.

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Теги: министр, школы, село, оптимизация, закрытие
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