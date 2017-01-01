В Украине хотят закрыть 30% сельских школ

В сельских школах уровень образования низкий и часто количество учителей превышает количество учеников.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины заявили, что 30% сельских школ нужно закрыть на оптимизацию. Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе, пишет Интерфакс-Украина.

Читай также: Под КСУ устроили драку противник и сторонник Зеленского

Парцхаладзе отметил, что в сельских школах уровень образования низкий и часто количество учителей превышает количество учеников.

Нужно следовать зарубежному опыту и такие школы закрывать. Другими словами, нужно оптимизировать около 30% сельских школ, - заявил замминистра.

По его словам, такая программа займет около 10 лет, ведь быстро все сделать нельзя. Парцхаладзе указал, что оптимизировать сельские школы нужно “не силовым путем, а путем создания хороших школ“, чтобы ученикам захотелось туда ездить. Таким образом, со временем старые школы себя изживут.

Читай также: На Ровенщине обнаружен крупный схрон боеприпасов

Купить современный автобус и подвозить детей - в несколько раз дешевле и эффективнее, чем содержать старую школу, - добавил заместитель министра.

Ранее стало известно, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает объединить пожарную, медицинскую помощь и полицию в единый Центр безопасности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.