На Закарпатье грузовик упал в реку: Погибли 5 лесорубов

Из-за сильной грозы водитель автомобиля ЗИЛ-131 не справился с управлением и машина скатилась с горы в реку.

На Закарпатье во время грозы в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находились пятеро людей.

Об этом во вторник, 11 июня, сообщил портал Новости Закарпатья.

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Отмечается, что жители села Тарасовка Тячевского района отправились на заготовку дров. Во время возвращения домой водитель автомобиля ЗИЛ-131 не справился с управлением из-за сложных погодных условий. В результате аварии все пять человек погибли, из них двое - сотрудники лесхоза.

Найдены тела четырех человек, поиски пятого погибшего продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии пострадали пять человек, один из которых скончался.