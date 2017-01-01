Пожар в одесской психбольнице: количество жертв выросло

В больнице скончался еще один человек.

В результате пожара в психиатрической больнице, который произошел в Одессе, погиб еще один человек.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

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“10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 в “Одесском областном медицинском центре психического здоровья“ Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек“, - говорится в сообщении.

Таким образом, количество жертв от пожара выросло до семи человек.

Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар в психбольнице. Корпус психиатрической больницы, в которой случился пожар, находится на улице Воробьева. На место происшествия прибыло много пожарных машин. По предварительной информации, среди погибших есть медсестра. Известно, что загорелся корпус,в котором лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана. По словам очевидцев, были слышны крики людей.

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в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Одесской области считают, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стало случайное занесение источника огня.

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