Климкин не пойдет на парламентские выборы

Министр не нашел команду единомышленников.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет принимать участие в парламентских выборах, которые запланированы на 21 июня. Об этом он заявил в интервью ТСН.

По словам министра, на сегодняшний день среди политических команд он не видит ту, с которой хотел бы выиграть эту гонку.

У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде, с которыми можно было бы, если можно таким сленгом, "передолбить" так, как работает украинская политика, а она работает, к сожалению, неискренне и нечестно (кстати, в отличие от внешней политики). На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю о других путях, и думаю достаточно серьезно, - заявил Климкин.

Между тем, Павел Климкин пообещал остаться в большой политике, несмотря на то, что Верховная Рада не станет местом его работы.

Это, безусловно, будет политика. Когда вы почитаете в Интернете, что меня уже записали в тот американский университет, или в тот немецкий университет, где я буду преподавать, буду профессором или буду работать где-то в компании - нет. Все спокойно, я здесь, и точно никуда не исчезаю, - акцентировал он.

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Напомним, Климкин усомнился, что Украина скоро вступит в ЕС. Для вступления в Евросоюз как минимум через десять лет переговоры нужно начинать в ближайшее время, подчеркнул глава МИД.

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