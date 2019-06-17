Зеленский опроверг возможность диалога с "ЛДНР"

Президент Украины попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию.

Украина не готова вести переговоры с сепаратистами Донбасса, но будет продолжать работу в Минском формате. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Украинская правда в понедельник, 17 июня.

Отмечается, что перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Президент Украины опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", – подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию. По его словам, "Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует".

"Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс – бикфордов шнур", – добавил президент.

Он заявил, что завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий является его главной задачей.

"Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру – это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в Большой семерке будет способствовать этому вопросу", – заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня, когда состоится следующая встреча переговорщиков в Минске.

Как известно, в начале июня в Минске состоялись первые переговоры с обновленной переговорной группой Украины. По их итогам стало известно, что глава делегации Леонид Кучма предложил ввести режим "не стрелять в ответ" и отменить экономическую блокаду неподконтрольного Донбасса. Оба предложение украиские политики восприняли критически.

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