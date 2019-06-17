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Зеленский опроверг возможность диалога с "ЛДНР"

Комментариев: 9
Президент Украины попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию.
Владимир Зеленский по время официального визита во Францию
Владимир Зеленский по время официального визита во Францию

Украина не готова вести переговоры с сепаратистами Донбасса, но будет продолжать работу в Минском формате. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Украинская правда в понедельник, 17 июня.

Отмечается, что перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Президент Украины опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", – подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию. По его словам, "Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует".

"Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс – бикфордов шнур", – добавил президент.

Он заявил, что завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий является его главной задачей.

"Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру – это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в Большой семерке будет способствовать этому вопросу", – заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня, когда состоится следующая встреча переговорщиков в Минске.

Как известно, в начале июня в Минске состоялись первые переговоры с обновленной переговорной группой Украины. По их итогам стало известно, что глава делегации Леонид Кучма предложил ввести режим "не стрелять в ответ" и отменить экономическую блокаду неподконтрольного Донбасса. Оба предложение украиские политики восприняли критически.

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Теги: Россия, Украина, Франция, донбасс, санкции, Владимир Зеленский, санкции против России, минские договоренности, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Olshankin    17.06.2019, 20:58
Оценка:  -2
Olshankin
Мир, Труд, Май потерялись.
Ira0956    17.06.2019, 20:54
Оценка:  0
Ira0956
Поскольку никто не может найти украинских монет 19 века, то украинцы доказывают,
что уже тогда использовали банковские карты.
Я_Христос    17.06.2019, 20:37
Оценка:  -1
Я_Христос
Порошенко номер 2. Везде, в том числе в Европе, рассчитывают на прямые переговоры, а тут всё та же песня.
Брюква_и_Клюква    17.06.2019, 21:06
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Такое бывает, товарищ Иисус! Ваши надежды рухнули в очередной раз! Помните, как вместо вечеринки в Гефсиманском саду Вы получили гвозди в печень? Впредь будьте внимательнее!
Ira0956    17.06.2019, 20:22
Оценка:  +1
Ira0956
машина власти не буксует
она не едет никуда
VSHIVANKA    17.06.2019, 20:22
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВОТ И ОТЛИЧНО .....))))
БЫЛ У ОКРАИНЫ ШАНС ВЫЖИТЬ , НО ОНА ЕГО УСПЕШНО ПРОСРАЛА ....)))
ЗНАЧИТ ВСЁ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ КАК ПРИ ПОРОСЯТКО , ВОЙНА , РАЗРУХА И СПАД ЭКОНОМИКИ ....)))
ОБ ЭТОМ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ ....)))
I@K    17.06.2019, 20:31
Оценка:  -2
I@K
Еесть шанс у России убрать из Крыма и Донбасса свое ничего и вернуться в семью цивилизованных народов, но Россия этого шанса в упор не видит.
Ira0956    17.06.2019, 20:22
Оценка:  -1
Ira0956
хоть паровоз наш и не тянет
но как пронзителен гудок
Ira0956    17.06.2019, 20:21
Оценка:  +1
Ira0956
хотел вас встретить хлебом солью
да хлеб в берданку не впихнёшь
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