“Потеряно здравый смысл”: Геращенко назвала Гройсмана предателем из-за его заявления

Кандидат от “ЕС” раскритиковала Гройсмана за его заявления касательно старых политических партий.

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Кандидат в народные депутаты от “Европейской солидарности” Петра Порошенко Ирина Геращенко жестко раскритиковала премьер-министра Гройсмана за то, что он разрешил себе высказывание о старых политических партиях. Об этом Геращенко заявила в эфире одного из телеканалов, передает today.ua.

Геращенко возмутилась, что Гройсман публично заявил, что старые партии, БПП в том числе, должны отойти в прошлое.

Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здравого смысла от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой, - отметила Геращенко.

Она призвала политиков демократического табора вспомнить историю Украины и то, что именно амбиции и ссоры лишили Украину шанса на независимость много лет назад.

И вот некоторые из политиков, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни громко, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - предательство политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере. Я точно не собираюсь подыгрывать новым, старым политикам, которые демонстрируют неуважение, отсутствие достоинства в этой борьбе за призрачную власть и унижают своих вчерашних коллег, пытаются уничтожить демократический лагерь. Мы в эти игры играть не будем, - заявила Геращенко.

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Напомним, Порошенко обнародовал список своей партии. Партия Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко представила первых 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в Раду.