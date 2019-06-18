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“Потеряно здравый смысл”: Геращенко назвала Гройсмана предателем из-за его заявления

Комментариев: 8
Кандидат от “ЕС” раскритиковала Гройсмана за его заявления касательно старых политических партий.
Геращенко ответила Гройсману на заявление
Геращенко ответила Гройсману на заявление
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Кандидат в народные депутаты от “Европейской солидарности” Петра Порошенко Ирина Геращенко жестко раскритиковала премьер-министра Гройсмана за то, что он разрешил себе высказывание о старых политических партиях. Об этом Геращенко заявила в эфире одного из телеканалов, передает today.ua.

Геращенко возмутилась, что Гройсман публично заявил, что старые партии, БПП в том числе, должны отойти в прошлое.

Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здравого смысла от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой, - отметила Геращенко.

Она призвала политиков демократического табора вспомнить историю Украины и то, что именно амбиции и ссоры лишили Украину шанса на независимость много лет назад.

И вот некоторые из политиков, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни громко, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - предательство политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере. Я точно не собираюсь подыгрывать новым, старым политикам, которые демонстрируют неуважение, отсутствие достоинства в этой борьбе за призрачную власть и унижают своих вчерашних коллег, пытаются уничтожить демократический лагерь. Мы в эти игры играть не будем, - заявила Геращенко.

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Напомним, Порошенко обнародовал список своей партии. Партия Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко представила первых 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в Раду.

 

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Теги: Геращенко, Гройсман, предательство, ЕС
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Комментариев (8)
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Fon_Pascha    18.06.2019, 10:38
Оценка:  +6
Fon_Pascha
все началось! пауки в банке начали драться за кусок побольше! да здравствует ГРЯЗЬ!
SanchoSid    18.06.2019, 10:26
Оценка:  +7
SanchoSid
"Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". Вся белая и пушистая
nfhvyt    18.06.2019, 10:08
Оценка:  +1
nfhvyt
"ПЕС" тебя нюхал.
Eyyafyallayekyul    18.06.2019, 10:09
Оценка:  -3
Eyyafyallayekyul
Хрень всякая с телеэфиров не слазит, а тут...все настоящее.
Eyyafyallayekyul    18.06.2019, 10:06
Оценка:  -4
Eyyafyallayekyul
Ребята, спасибо вам! Душа жизнью наполняется. Слушаю вас со слезами: кажется, все это только для меня и про меня.
otstoi-002    18.06.2019, 09:57
Оценка:  +1
otstoi-002
Геращенко просто получающий кэш задротина – что цель одна - спокойно сжевать бургер, взять вибратор и на порносайт и главное не насиловать свой прыщавый – бритый лобок проблемами @хуенного начальника - Рошена,
atos    18.06.2019, 09:56
Оценка:  +3
atos
Хло женского рода, как вся тамашняя nu3дабратья)))
Ruspidor    18.06.2019, 09:45
Оценка:  +4
Ruspidor
Ми-ми-ми, жирная пиздa превратила Раду в базар...
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