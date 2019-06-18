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Киевляне под АП проведут акцию против КиевПрайда

Комментариев: 14
Люди выступают против "публичной пропаганды гомосексуализма".
В прошлом году полиция побила противников гей-парада
В прошлом году полиция побила противников гей-парада
скриншот из видео

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На улице Владимирской в ​​центре Киева 22 и 23 июня противники Марша равенства проведут акцию “Всеукраинская стража на защите семей и детей“.

Об этом сообщили участники митинга против КиевПрайда под Администрацией президента, передает УП.

18 июня под АП собрались около 2-3 десятков человек с флагами “Правого сектора“, “Традиции и порядок“ и “Неизвестный патриот“, а также плакатами “Марш равенства на крови – вот лицо ЛГБТ“, “Есть семья – есть Украина“.

Под стенами АП выступали некоторые участники митинга, они также выкрикивали “Слава Иисусу Христу – навеки слава“.

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Присутствующие призвали президента Владимира Зеленского расследовать якобы “избиение полицейскими и поливание ими слезоточивым газом участников акции, вышедших мирно против публичной пропаганды гомосексуализма“ в июне 2018 года.

Они также требуют “не допустить проведения гей-парада на крови в этом году“.

Как сообщалось 14 июня, на ЛГБТ-марше в Киеве ожидают до 10 тысяч участников.

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Теги: ЛГБТ, пропаганда, гомосексуализм, Киев, КиевПрайд
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Комментариев (15)
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toxt350    18.06.2019, 13:53
Оценка:  0
toxt350
Прекрасная новость! Хоть кому то не пофиг в этой стране!
toxt350    18.06.2019, 13:53
Оценка:  0
toxt350
Прекрасная новость! Хоть кому то не пофиг в этой стране!
Зорян_и_Шкиряк    18.06.2019, 13:49
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
О! Марш гетеросексуалов, протест сексменьшинств! )))
Людмил_А    18.06.2019, 13:39
Оценка:  0
Людмил_А
Ах-ха-хах...)))) киевляне...под флагами Правого сектора и остальных рагульский организаций?
Ruspidor    18.06.2019, 13:19
Оценка:  -1
Ruspidor
Так это получается, что они проводят гей-парад?
Брюква_и_Клюква    18.06.2019, 13:47
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Как Вы думаете, товарищ Pidor, президент Владимир по просьбе традиционных граждан разгонит этот "Прайд" педиков или будет защищать его полицаями, как товарищ Потрох?
Ira0956    18.06.2019, 12:58
Оценка:  +1
Ira0956
какие могут быть возражения??? вы теперь европа, приобщайтесь к европейским ценностям
alex_br    18.06.2019, 13:02
Оценка:  0
alex_br
а вот в России славянские ценности. Музыкантов с разных стран по требованию паствы в кутузку садят вместо концерта и депортируют. Святые отцы посреди белого дня золотым 10-кг крестом по лицу дают всем кто под руку попался. На 9-ое мая груднички в колясках в виде танков, дошкольники в военной форме..
farfalle    18.06.2019, 13:38
Оценка:  -1
farfalle
А вот в России, а вот у вас...Почему вы такие инфантильные стрелочники???
На парад-то пойдешь?
Ira0956    18.06.2019, 12:58
Оценка:  0
Ira0956
что такое прайд?
toxt350    18.06.2019, 13:57
Оценка:  +1
toxt350
Один из вариантов перевода и походу очень верный это СТАЯ
Eyyafyallayekyul    18.06.2019, 12:48
Оценка:  +1
Eyyafyallayekyul
Не КиевПрайда, а КыйивПрайда....
Людмил_А    18.06.2019, 13:40
Оценка:  0
Людмил_А
Уже КуЙив)))
farfalle    18.06.2019, 14:00
Оценка:  -1
farfalle
он давно куев
Asmo    18.06.2019, 14:06
Оценка:  0
Asmo
"Плиз квешен ту миз рашан", как говорил Мутко, что означает, английский не для рюских )
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