Киевляне под АП проведут акцию против КиевПрайда

Люди выступают против "публичной пропаганды гомосексуализма".

В прошлом году полиция побила противников гей-парада скриншот из видео

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На улице Владимирской в ​​центре Киева 22 и 23 июня противники Марша равенства проведут акцию “Всеукраинская стража на защите семей и детей“.

Об этом сообщили участники митинга против КиевПрайда под Администрацией президента, передает УП.

18 июня под АП собрались около 2-3 десятков человек с флагами “Правого сектора“, “Традиции и порядок“ и “Неизвестный патриот“, а также плакатами “Марш равенства на крови – вот лицо ЛГБТ“, “Есть семья – есть Украина“.

Под стенами АП выступали некоторые участники митинга, они также выкрикивали “Слава Иисусу Христу – навеки слава“.

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Присутствующие призвали президента Владимира Зеленского расследовать якобы “избиение полицейскими и поливание ими слезоточивым газом участников акции, вышедших мирно против публичной пропаганды гомосексуализма“ в июне 2018 года.

Они также требуют “не допустить проведения гей-парада на крови в этом году“.

Как сообщалось 14 июня, на ЛГБТ-марше в Киеве ожидают до 10 тысяч участников.