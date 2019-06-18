Игумения УПЦ МП приказала сливать нечистоты у мемориала погибшим украинским воинам
В Черкасской области продолжается борьба между бойцам 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр“ и священнослужителями Мотронинского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата.
Читай также: Львовяне сделали из военного кладбища зону отдыха
Военные обвиняют игуменью монастыря в осквернении мемориала погибшим на Донбассе воинам 93-й бригады. По их словам, настоятельница приказала сливать канализационные нечистоты из здания в овраг, откуда они стекают к памятнику.
Соответствующее видео опубликовано на странице 93-тей ОМБр Холодний Яр в Facebook.
“Если раньше московская церковь в лице игуменьи Мотронинского монастыря гадили нам словесно и кое-как бюрократически, то теперь же гажение приобрело вполне материальный характер“, - отметили военные.
Как сообщалось в мае 2018, вещи погибших под Иловайском бойцов нашли на свалке - в скотомогильнике.
Я уверен, что этого боцмана обязательно отловят и посадят
Это черный юмор такой у антиукраинских ботов?
Или просто тупой "юмор"?
Гнилые лицемеры ...
Открой свою Библию и почитай. Там черным по белому четко и однозначно написано, что Иисус пришел спасать погибших овец дома Израилева. Украинцы - не овцы дома Израилева. Или ты считаешь иначе?