Игумения УПЦ МП приказала сливать нечистоты у мемориала погибшим украинским воинам

Военные обвиняют игуменью монастыря в осквернении мемориала погибшим на Донбассе воинам.

Нечистоты сливают в овраг, откуда они стекают к памятнику Скриншот видео

В Черкасской области продолжается борьба между бойцам 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр“ и священнослужителями Мотронинского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Военные обвиняют игуменью монастыря в осквернении мемориала погибшим на Донбассе воинам 93-й бригады. По их словам, настоятельница приказала сливать канализационные нечистоты из здания в овраг, откуда они стекают к памятнику.

Соответствующее видео опубликовано на странице 93-тей ОМБр Холодний Яр в Facebook.

“Если раньше московская церковь в лице игуменьи Мотронинского монастыря гадили нам словесно и кое-как бюрократически, то теперь же гажение приобрело вполне материальный характер“, - отметили военные.

Как сообщалось в мае 2018, вещи погибших под Иловайском бойцов нашли на свалке - в скотомогильнике.