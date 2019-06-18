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Игумения УПЦ МП приказала сливать нечистоты у мемориала погибшим украинским воинам

Комментариев: 25
Военные обвиняют игуменью монастыря в осквернении мемориала погибшим на Донбассе воинам.
Нечистоты сливают в овраг, откуда они стекают к памятнику
Нечистоты сливают в овраг, откуда они стекают к памятнику
Скриншот видео

В Черкасской области продолжается борьба между бойцам 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр“ и священнослужителями Мотронинского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Военные обвиняют игуменью монастыря в осквернении мемориала погибшим на Донбассе воинам 93-й бригады. По их словам, настоятельница приказала сливать канализационные нечистоты из здания в овраг, откуда они стекают к памятнику.

Соответствующее видео опубликовано на странице 93-тей ОМБр Холодний Яр в Facebook.

“Если раньше московская церковь в лице игуменьи Мотронинского монастыря гадили нам словесно и кое-как бюрократически, то теперь же гажение приобрело вполне материальный характер“, - отметили военные.

Как сообщалось в мае 2018, вещи погибших под Иловайском бойцов нашли на свалке - в скотомогильнике.

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Теги: Черкасскаяобласть, УПЦ МП, мемориал, нечистоты
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Комментариев (26)
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LifeStriker    18.06.2019, 14:01
Оценка:  +4
LifeStriker
УПЦ МП давно превратился в политический инструмент скрепной, давно пора запретить эту секту и отправить на раасстию
nfhvyt    18.06.2019, 13:49
Оценка:  -5
nfhvyt
Все нечистоты в одно место стекают. Ну а чё, земля в Черкассах дорогая, лакомые кусочки герои тыла растащили.
Woodbrother    18.06.2019, 14:02
Оценка:  +3
Woodbrother
Нечистоты надо сливать прямо в эту контору рпц-фсб . Игумню в эти нечистоты мокать мордой.
Зорян_и_Шкиряк    18.06.2019, 13:43
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Я не пойму: памятник в овраге что ли установлен? Получается, что так!
Woodbrother    18.06.2019, 14:03
Оценка:  +2
Woodbrother
Памятник над оврагом установлен. Вы читать умеете ?
Людмил_А    18.06.2019, 13:42
Оценка:  -2
Людмил_А
а кроме как в овраге больше негде было памятник поставить?
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 13:29
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Христианская церковь была создана иудеями для развала Римской империи. Суть этого оружия с тех пор не изменилась. Изменились только объекты разрушения.
farfalle    18.06.2019, 13:35
Оценка:  -7
farfalle
Глубокий вывод зомбированного идиота.
Peyot    18.06.2019, 13:36
Оценка:  +3
Peyot
ватка пойди выпей водки выгуляй медведя поиграй на балалайке пока здесь взрослые дяди общаются!
farfalle    18.06.2019, 13:41
Оценка:  -7
farfalle
Хватит общаться, тебе пора в помойке капусту квасить, да и клубника созрела в Польше
Rikstal    18.06.2019, 14:08
Оценка:  0
Rikstal
Римська Імперія в кінці-кінців розвалилася, але ще раніше Тит зруйнував Єрусалимський храм. І розповзлись іудеї по всьому світу, аж до наших країв, з ідеями реваншу у світовому масштабі. мають незаперечні успіхи .
Peyot    18.06.2019, 13:21
Оценка:  +1
Peyot
Еще раз доказывает что РПЦ - это не то что не монахи они даже не люди - они скот обычные совково кгбшный твари без каких либо человеческих чувств или совести!
Vasya_iz_Ivanovo    18.06.2019, 13:46
Оценка:  -6
Vasya_iz_Ivanovo
Их нужно убить?
Peyot    18.06.2019, 13:49
Оценка:  +3
Peyot
Это только у вас руских мозгов хватате на поломать или убить... Ты считаеш нужно убить всех диких зверей потому что они кусают и гадят? Нте просто нужно от них оградится и не контактировать!
LifeStriker    18.06.2019, 14:03
Оценка:  0
LifeStriker
Не убить а депортировать обратно на рассию этих безбожников вместе со всей УПЦ МП
Woodbrother    18.06.2019, 13:20
Оценка:  -3
Woodbrother
Воткните эту эгумню в фекалии ее лаптежной мордой. Таких уродов надо утилизировать.
Peyot    18.06.2019, 13:24
Оценка:  -2
Peyot
так сразу будет истерика что гонения на церковь))))) это же руские если их царь в зад каждого трахает - это правое дело помогает с коленей встать, а если гетеросексуал не против лгтб - то это гейропа падение нравственности)
Woodbrother    18.06.2019, 13:25
Оценка:  0
Woodbrother
рпц- это не церковь а тоталтарно-террористическая секта фсбе. Ничего христианского в ней нет.
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 13:17
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Пора начинать рассказывать, что из себя представляет это христианство.
farfalle    18.06.2019, 13:35
Оценка:  -1
farfalle
тебя, подстрекателя, во время военного времени расстреляли бы
Peyot    18.06.2019, 13:38
Оценка:  -1
Peyot
Вот вы рускеи все представляете себя тем кто расстреливал и в этом ваша ошибка понимания истории. Во времена комуняк и тов. Сралина из вас двоих как раз тебя расстреляли бы за то что церковь защищаеш а потом уже Боцамана расстреляли за то что ... да пох за что просто так потому что вторник!
farfalle    18.06.2019, 13:40
Оценка:  -4
farfalle
Я не защищаю церковь. Я за закон! По которому всяческое разжигание - это преступление
Я уверен, что этого боцмана обязательно отловят и посадят
Vasya_iz_Ivanovo    18.06.2019, 13:48
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Просто Боцман из этих, ну, из воинствующих атеистов, я вот тоже атеист, но не воинствующих.
nfhvyt    18.06.2019, 13:53
Оценка:  -1
nfhvyt
Боцмана не посадят, эти патриоты из за бугра вещают. Ни один нормальный житель украины такой бред нести не будет )))
WTF2wtf    18.06.2019, 13:54
Оценка:  -2
WTF2wtf
Российские наци, виртуальные защитнеги оккупантов "за закон"?????
Это черный юмор такой у антиукраинских ботов?
Или просто тупой "юмор"?
Гнилые лицемеры ...
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 13:58
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
2 nfhvyt

Открой свою Библию и почитай. Там черным по белому четко и однозначно написано, что Иисус пришел спасать погибших овец дома Израилева. Украинцы - не овцы дома Израилева. Или ты считаешь иначе?
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