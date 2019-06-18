Под Полтавой питбуль покусал девятилетнюю девочку

Ребенка госпитализировали.

В Кременчуге собака набросилась на маленькую девочку и покусала ее.

Об этом сообщает местное издание "Кременчуцька газета".

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Пес породы "питбуль" набросился на ребенка на улице Героев Украины, 11. Как сообщили местные правоохранители, девятилетнюю девочку после нападения забрала скорая помощь.

Детали инцидента выясняются.

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