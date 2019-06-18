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Под Полтавой питбуль покусал девятилетнюю девочку

Комментариев: 1
Ребенка госпитализировали.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
depositphotos.com

В Кременчуге собака набросилась на маленькую девочку и покусала ее.

Об этом сообщает местное издание "Кременчуцька газета".

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Пес породы "питбуль" набросился на ребенка на улице Героев Украины, 11. Как сообщили местные правоохранители, девятилетнюю девочку после нападения забрала скорая помощь.

Детали инцидента выясняются.

Как сообщалось, под Херсоном стая бродячих собак растерзала девушку

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Теги: собака, животное, девочка, Кременчуг, нападение
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Комментариев (1)
haarp    18.06.2019, 15:23
Оценка:  -1
haarp
эуропейцам не понять что на фото - американский булли
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