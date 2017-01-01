Немного прохлады: что обещают синоптики 19 июня

Сегодня в Украине будет много дождей с грозами. Жара отступает на некоторое время.

Синоптики Укргидрометцентра обещают 19 июня в Украине дожди с грозами. Жара сохранится всего в нескольких областях.

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На западе страны сегодня дожди с грозами. Между тем, температура воздуха существенно не снизится. На термометре +27…+29 градусов.

В восточной части страны сегодня частично дождливо. Солнечно будет в Сумах и Харькове. Воздух прогреется от +28 до +31 градус по Цельсию.

Южным регионам обещают грозы и дожди на протяжении дня. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +32 градуса.

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В северной части Украины сегодня немного облачно, но без осадков. Воздух прогреется от +27 до +30 градусов.

В Центральной Украине сегодня частично солнечно, частично дождливо. На улице будет довольно тепло - +28…+32 градуса.

В Киеве без осадков. На термометре +28…+30 градусов по Цельсию.

Напомним, в Тернопольской области выпал огромный град. Градины побили овощи на грядках местных жителей.