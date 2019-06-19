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“Мама украинской коррупции”: Гройсман и Тимошенко устроили перепалку в прямом эфире

Комментариев: 5
Политики вступили в тридцатиминутную словесную перепалку.
Гройсман и Тимошенко поссорились в прямом эфире
Гройсман и Тимошенко поссорились в прямом эфире
скриншот видео

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко устроили словесную перепалку в прямом эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV. Видео инцидента появилось в  YouTube.

Конфликт начался после того, как Тимошенко публично раскритиковала работу Кабмина под руководством Гройсмана.

У общин должны быть три свободы. Первая - свободно получать свои собственные закрепленные налоги. Чтобы не забирали в центр, а потом из пипетки не капали в общину по одной гривне. Если мы сейчас говорим о децентрализации, мы должны посмотреть на распределение бюджета по доходам, сколько процентов идет общинам, а сколько процентов госбюджету. Первой свободы в наших общинах не существует. Только 20,7% - это те доходы, которые получает община. Все остальное забирается в центр, а потом направляются туда субвенции. То есть община практически не распоряжается своими доходами, - заявила Тимошенко.

На это Гройсман ответил не менее жестко. Он напомнил Тимошенко, что во время ее премьерства Кабмин проводил “бестолковую политику”. Гройсман напомнил Тимошенко о долгах и завышенным ценам на газ.

У меня такое впечатление, что вы не сменили свои материалы. При вас 10-11 лет назад была система, о которой вы нам прочитали. И пипетка была именно в ваших руках. Вы подкармливали все местные власти какими-то подачками, а реальной реформы не было, - ответил премьер.

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Гройсман во время перепалки назвал Тимошенко “мамой украинской коррупции”.

Напомним, Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство. Тимошенко предлагает найти Гройсману замену.

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Теги: Гройсман, Тимошенко, перепалка, прямой эфир
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Комментариев (5)
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nazareth_fed    19.06.2019, 11:05
Оценка:  +1
nazareth_fed
Запитання до нового обличчя. Як з 16 років хлопчик, що погано вчився у сеердній школі, працював на базарі, а потім з 23 рочків був українським держслужбовцем, накопичив 2 млн$ та 1,5Є вдома у панчосі. Отримує на рік
9млн.грн роялті від здачі нерухомості. Нове обличчя геть з України!!!!!
Зорян_и_Шкиряк    19.06.2019, 10:35
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А можно узнать имена и всех остальных родственников?
Ruspidor    19.06.2019, 10:19
Оценка:  -1
Ruspidor
Репортажи о загробной жизни?
ShakhterDonetsk    19.06.2019, 10:35
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Загробная жизнь сейчас на россии, на кремле. Все живое там давно умерло.
farfalle    19.06.2019, 11:22
Оценка:  0
farfalle
ты когда к нам на заработки, дехканин?
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