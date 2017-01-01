У Рищука прошли обыски по делу об убийстве Гандзюк

Сейчас Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Сама Гандзюк еще при жизни называла Рищука вероятным заказчиком нападения vizit.ks.ua

Читай также: В центре Херсона подорвался 18-летний радикал

Служба безопасности Украины провела обыски у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Екатерины Гандзюк.

Информацию об обысках Рищук сам подтвердил "Громадському".

По его словам, в постановлении суда о проведении обыска говорилось о деле убийства Екатерины Гандзюк и поджоге Алешковского леса.

"Не получилось привлечь к делу Гандзюк, пытаются через лес, якобы Екатерина о нем писала. Ни к Гандзюк, ни к лесу я не имею отношения. Пока не разгонят эту СБУ, они не отстанут. Ничего не нашли. Я уверен это нужно для картинки, для того, чтобы я ушел из округа. Я убежден, что все это завершится 22 июля после выборов", - заявил Рищук.

Также экс-чиновник добавил, что обыски проводили в его отсутствие.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Читай также: Митингующие облили кровью Херсонскую ОГА

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Как сообщалось 10 июня, в Киеве под стенами Генеральной прокуратуры собрались активисты с требованием объявить подозрения заказчикам убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.