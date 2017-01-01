В Харьковской области испытали военную "глушилку"

По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачу подавления системы радиосвязи условного противника.

На полигоне в Харьковской области испытали первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, сообщает Укроборонпром.

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“По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачу подавления системы радиосвязи условного противника“, - говорится в сообщении.

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна подавлять радиосвязь противника на расстоянии нескольких десятков километров. Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Отмечается, что эти характеристики полностью соответствуют всем стандартам, в том числе и требованиям к станциям РЭБ в странах НАТО.

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“Фактически, украинская армия получила мощный инструмент, который позволит полностью “отрезать“ связь передовым подразделениям противника. То есть враг уже не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, скоординировать свои действия с другими подразделениями и тому подобное. В современных условиях боевых действий это дает решительный перевес как при обороне, так и при наступлении“, - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ остались без новых танков из-за РФ. В структуре танка есть российские детали, которым Украина еще не нашла местные или иностранные аналоги, но ведутся соответствующие исследования.

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