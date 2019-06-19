"Зачистка" тех, кто много знает о войне: Что говорят в Раде о смерти Тымчука

Коллега погибшего нардепа считает, что это не могла быть случайная смерть.

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В Верховной Раде не верят, что народный депутат Дмитрий Тымчук погиб из-за собственной ошибки при чистке наградного пистолета. Коллега Тымчука по парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне Александр Бригинец подозревает, что это была “зачистка” тех, кто много знает о войне, передает Сегодня.

Мы сами в шоке. Никто не верит в то, что это была ошибка при чистке оружия. Опытный офицер не мог сделать такую фатальную ошибку. Если послушать то, что говорится в кулуарах – так это немного другая "чистка". "Зачистка" тех, кто много знает о войне, об оккупации России. Что время "Информационного сопротивления" прошло, а пришло время компромисса. И те, кто стоял у истоков и во главе этого "Информационного сопротивления", будут исчезать тем или иным способом, - заявил Бригинец.

Сам Бригинец рассказал, что в кулуарах Верховной Рады ходят разговоры, что с Тымчуком расправились люди РФ или же приближенные к России силы.

Безусловно, Дмитрий сделал очень многое для Украины. Он был настоящим патриотом. Человеком, который активно боролся с Россией, очень много делал для того, чтобы люди знали и понимали, что делается на фронте, что делается за линией фронта. Его роль невозможно переоценить. И то, что "Информационное сопротивление" стало мешать, как и сам Дмитрий - факт. Поэтому в случайность мало кто верит. Все говорят, что это действия России, или приближенных к России сил с целью зачистки информационного сопротивления в Украине, - добавил нардеп.

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Напомним, Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Тымчука. Президент почтил память народного депутата Тымчука.