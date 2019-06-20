Исчезновение Даши: Ребенка убили практически сразу после похищения

В ходе спецоперации по поиску девочки было опрошено более 2000 жителей поселка, проведен осмотр тысячи квадратных метров местности.

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После исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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“Уже сегодня я хочу поблагодарить за помощь полиции в розыске Дарьи Лукьяненко обычным гражданам пгт Ивановка... За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13.06.2019“, - отметил Аброськин, поблагодарив и правоохранителей.

По его словам, было опрошено более 2000 жителей поселка, проведен осмотр тысячи квадратных метров местности.

“Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня мы понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения. Но, к сожалению, ребенка уже не вернуть“, - отметил Аброськин, выразив соболезнование.

Есть информация о личности преступника

Как сообщалось 19 июня, в Одесской области нашли тело пропавшей девочки