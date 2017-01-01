В Одессе обнаружили мертвым еще одного пропавшего ребенка
Известно, что мальчик отдыхал с родственниками и пропал.
В Одессе нашли мертвым 8-летнего Николая Перчика, который был в розыске.
О поисках ребенка сообщал инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун в Facebook в среду, 19 июня.
Читай также: Задержан убийца 11-летней девочки под Одессой
Известно, что ребенок был на одном из пирсов пляжа Ланжерон вместе с родственниками. Позже мальчик пропал с поля зрения.
Ближе к ночи водолазы нашли ребенка на дне моря, в 10 метрах от берега.
“Сейчас для выяснения полных обстоятельств произошедшего на месте работают правоохранители. Для установления точной причины смерти тело ребенка направили на судмедэкспертизу“, - говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области.
Читай также: "Как Зеленский": Саакашвили в Одессе пробежал через фонтан
Ранее стало известно, что после исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.