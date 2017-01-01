В Одессе обнаружили мертвым еще одного пропавшего ребенка

Известно, что мальчик отдыхал с родственниками и пропал.

В Одессе нашли мертвым 8-летнего Николая Перчика, который был в розыске.

О поисках ребенка сообщал инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун в Facebook в среду, 19 июня.

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Известно, что ребенок был на одном из пирсов пляжа Ланжерон вместе с родственниками. Позже мальчик пропал с поля зрения.

Ближе к ночи водолазы нашли ребенка на дне моря, в 10 метрах от берега.

Мальчика искали facebook.com/Дмитрий Ревун

“Сейчас для выяснения полных обстоятельств произошедшего на месте работают правоохранители. Для установления точной причины смерти тело ребенка направили на судмедэкспертизу“, - говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области.

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