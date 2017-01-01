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В Одессе обнаружили мертвым еще одного пропавшего ребенка

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Известно, что мальчик отдыхал с родственниками и пропал.
Фото погибшего мальчика
Фото погибшего мальчика
facebook.com/Дмитрий Ревун

В Одессе нашли мертвым 8-летнего Николая Перчика, который был в розыске.  

О поисках ребенка сообщал инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун в Facebook в среду, 19 июня.

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Известно, что ребенок был на одном из пирсов пляжа Ланжерон вместе с родственниками. Позже мальчик пропал с поля зрения.

Ближе к ночи водолазы нашли ребенка на дне моря, в 10 метрах от берега.

Мальчика искали
Мальчика искали
facebook.com/Дмитрий Ревун

“Сейчас для выяснения полных обстоятельств произошедшего на месте работают правоохранители. Для установления точной причины смерти тело ребенка направили на судмедэкспертизу“, - говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области.

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Ранее стало известно, что после исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.
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Теги: смерть, Одесса, ребенок, фото, мальчик, пропажи людей
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