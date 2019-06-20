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В Крыму во дворе дома разбросали головы крокодилов

Комментариев: 1
Усматривается факт жестокого обращения с животными.
В Крыму во дворе дома разбросали головы крокодилов
© 3652.ru
Фото 1/5
  • Обстоятельства проверит прокуратура
  • Обстоятельства проверит прокуратура
  • Обстоятельства проверит прокуратура
  • Обстоятельства проверит прокуратура
  • Обстоятельства проверит прокуратура
В Крыму во дворе дома разбросали головы крокодилов
Обстоятельства проверит прокуратура
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В одном из дворов Симферополя в оккупированном Крыму нашли две головы крокодилов.

Об этом сообщает пресс-служба российского госкомитета ветеринарии на аннексированном полуострове, передает корреспондент 3652.ru.

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“Головы крокодилов были собраны... в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены... для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция“, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, и материалы будут направлены в подконтрольную РФ прокуратуру.

Как сообщалось в мае 2018 года в Белгород-Днестровском с пятого этажа выпал крокодил.

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Теги: животное, крокодил, Крым
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Комментариев (1)
PINKIPAU    20.06.2019, 11:21
Оценка:  +1
PINKIPAU
Кацапы с голодухи начали жрать все подряд, как звери дикие. Скоро кацап кацапа жрать начнет.
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