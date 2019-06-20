В Крыму во дворе дома разбросали головы крокодилов
В одном из дворов Симферополя в оккупированном Крыму нашли две головы крокодилов.
Об этом сообщает пресс-служба российского госкомитета ветеринарии на аннексированном полуострове, передает корреспондент 3652.ru.
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“Головы крокодилов были собраны... в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены... для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция“, - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, и материалы будут направлены в подконтрольную РФ прокуратуру.
Как сообщалось в мае 2018 года в Белгород-Днестровском с пятого этажа выпал крокодил.