Усматривается факт жестокого обращения с животными.

В Крыму во дворе дома разбросали головы крокодилов

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В Крыму во дворе дома разбросали головы крокодилов

В одном из дворов Симферополя в оккупированном Крыму нашли две головы крокодилов.

Об этом сообщает пресс-служба российского госкомитета ветеринарии на аннексированном полуострове, передает корреспондент 3652.ru.

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“Головы крокодилов были собраны... в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены... для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция“, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, и материалы будут направлены в подконтрольную РФ прокуратуру.

Как сообщалось в мае 2018 года в Белгород-Днестровском с пятого этажа выпал крокодил.