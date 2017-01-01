Во Львове повредили памятник Даниилу Галицкому

Местная власть готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы выяснить, как произошло повреждение и кто к этому причастен.

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Во Львове поврежден памятник князю Даниилу Галицкому, который установлен на площади Галицкой.

Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на главу Галицкой районной администрации Андрея Зозулю в четверг, 20 июня.

Отмечается, что на памятнике повреждена часть упряжи лошади.

“Мы заметили повреждения в среду. Также об этом случае на своей странице в Facebook сообщил львововед, экскурсовод Иван Радковец. Повреждены элемент упряжи. Специалисты обследовали, думают, как восстанавливать элемент на месте“, – рассказал Зозуля.

По его словам, сейчас райадминистрация готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы выяснить, как произошло повреждение и кто к этому причастен.

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“Возможно, удастся с помощью видеонаблюдения установить, что стало причиной повреждения. Сейчас готовим обращение в правоохранительные органы, чтобы установить причину“, – отметил Зозуля.

Напомним, памятник Даниилу Галицкому по проекту скульпторов Василия Ярича и Романа Романовича, архитектора Еремы Чурилика установили во Львове в 2001 году.

Памятник установили во Львове в 2001 году Иван Радковец / Facebook

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