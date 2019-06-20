Зеленский предложил отменить запрет на азартные игры в Украине

По словам президента, человек в праве самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить запрет на азартные игры.

Об этом сообщает УНН.

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Глава государства отметил, что “Украине нужно избавиться от нафталинового, пост-советского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики“.

По его словам, каждый взрослый человек может самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Так, гарант подчеркнул, что запреты на пользование землей, валютой, определенной деятельностью не несет вреда другим людям. Среди таких запретов и азартные игры.

“Все эти запреты должны быть отменены“, - указал президент.

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Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского планирует в ближайшее время запустить программу интернет-грамотности для старшего поколения. По словам советника президента, на данный момент работает целая команда специалистов для запуска этой программы. Перед ними стоит задание выяснить, во что в первую очередь стоит вложить деньги, чтоб добиться прогресса в сфере развития интернета в Украине.

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