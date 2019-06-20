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Зеленский предложил отменить запрет на азартные игры в Украине

Комментариев: 38
По словам президента, человек в праве самостоятельно распоряжаться своим имуществом.
Зеленский хочет сделать азартные игры легальными в Украине
Зеленский хочет сделать азартные игры легальными в Украине
informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить запрет на азартные игры.

Об этом сообщает УНН.

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Глава государства отметил, что “Украине нужно избавиться от нафталинового, пост-советского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики“. 

По его словам, каждый взрослый человек может самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Так, гарант подчеркнул, что запреты на пользование землей, валютой, определенной деятельностью не несет вреда другим людям. Среди таких запретов и азартные игры.

“Все эти запреты должны быть отменены“, - указал президент.

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Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского планирует в ближайшее время запустить программу интернет-грамотности для старшего поколения. По словам советника президента, на данный момент работает целая команда специалистов для запуска этой программы. Перед ними стоит задание выяснить, во что в первую очередь стоит вложить деньги, чтоб добиться прогресса в сфере развития интернета в Украине.

 

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Теги: Зеленский, запрет, азартные игры, отмена
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Комментариев (38)
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alex_br    20.06.2019, 17:26
Оценка:  -1
alex_br
А еще человек имеет право распоряжаться своим здоровьем! Наркотики вплоть до героина легализировать и продавать в ларьках на улице. А еще имеет право распоряжаться своими деньгами - разрешить пирамиды МММ , банкам брать вклады и не отдавать. А убрать ответственность за кражи - не уберег, сам виноват
alex_br    20.06.2019, 17:28
Оценка:  -2
alex_br
как я писал перед вторым туром, я был весь в предкушении цирка ) Торбу с баблосом помощникам занесли, ждем новых новостей ) Может разрешить пользоваться своим телом и детскую проституцию и насилование узаконить. А что, Зеленский и не про такое шутил в квартале.
WTF2wtf    20.06.2019, 17:45
Оценка:  0
WTF2wtf
Ого как торкнуло тебя )
А ты щас имеешь долю с незаконных азартных игр, что так истеришь и чушь пишешь?
Коляка    20.06.2019, 17:01
Оценка:  -3
Коляка
Хорошая идея, я бы не отказался поставить несколько аппаратов
Коляка    20.06.2019, 17:02
Оценка:  -4
Коляка
желательно на Западной Украине, их не жалко
WTF2wtf    20.06.2019, 17:03
Оценка:  +3
WTF2wtf
В Ольгино поставь
WTF2wtf    20.06.2019, 17:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Савушкино тоже обделено ... насоздавали мертвых душ за бюджетные рублики, виртуалы упоротые
Коляка    20.06.2019, 17:05
Оценка:  -4
Коляка
Какое еще Савшукино? Упоротое! я тебя не понимаю! Ты думаешь, все должны быть такими же скудоумными терпилами как и ты?
WTF2wtf    20.06.2019, 17:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ихтамнет, АБЫРВАЛГ, бот путиснкий?
Даун упоротый ...
Коляка    20.06.2019, 17:16
Оценка:  -3
Коляка
говноед тупой, что ты заладил этот бред?
WTF2wtf    20.06.2019, 17:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Чем недоволен снова бот-многостаночник?
Ты сам выбрал для себя роль шавки оккупантов, убогое ...
WTF2wtf    20.06.2019, 17:03
Оценка:  +1
WTF2wtf
На такое лицензия должна стоить столько, что тебя не по карману будет явно )
Коляка    20.06.2019, 17:03
Оценка:  -5
Коляка
а шо ето Ольгино?
Коляка    20.06.2019, 17:04
Оценка:  -5
Коляка
с мусорами всегда договориться можно
WTF2wtf    20.06.2019, 17:05
Оценка:  +2
WTF2wtf
Это рядом с шахтами, где сотни российских танков зарыты с "Буками" и многим другим для ведения войны россией
WTF2wtf    20.06.2019, 17:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Так должно быть легально, по закону, с лицензиями, с уплатой налогов и прочими стандартными атрибутами
Коляка    20.06.2019, 17:07
Оценка:  -5
Коляка
Чоловік! Ви марите!
Коляка    20.06.2019, 17:07
Оценка:  -4
Коляка
Так пусть с выигрышей тоже налоги платят
WTF2wtf    20.06.2019, 17:09
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинское, ты не хочешь жить по закону в принципе?
Коляка    20.06.2019, 17:17
Оценка:  -4
Коляка
Кастрюлеголовое упоротое животнно слушай сюда, во-первых я не путинское, а Киевское, во-вторых по законам которые принимают галицаи я жить не хочу! Галицаи здесь чужие....
WTF2wtf    20.06.2019, 17:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Бот путинский, ты это мне писал уже с многих своих ников.
Просто иди нахер, даун упоротый
Krekk    20.06.2019, 16:55
Оценка:  +5
Krekk
Согласен. Проституцию тоже надо легализовать и пусть платят налог и проходят медкомиссию. Не вижу проблемы никакой, почему человек не может продавать свое тело и ласки.
BabaYul    20.06.2019, 16:57
Оценка:  0
BabaYul
Абсолютно верно. Почему педерастов никто не прессует, а проститутки вне закона. Потому, что законодатели педерасты.
П    20.06.2019, 16:47
Оценка:  +8
П
Кто будет компенсировать ментам за недополученную прибыль? Еще проституцию легализируйте, мусора взвоют.))))
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 16:43
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да. Самая главная свобода - это свобода просрать все, что имеешь.
WTF2wtf    20.06.2019, 16:50
Оценка:  0
WTF2wtf
Да и щас все просрать можно аж бегом, только налогов никто из устроителей этого теперь не платит вообще.
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 17:38
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Ну о чем-то уЗе с Аваковым на встрече договорились? мб назвали это "помощь "Слугам Народа"
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 16:38
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
Как связаны "регулирование плановой экономики" и игорный бизнес?
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 17:39
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Ясно ничем, ничем комментаторы не думают!
BabaYul    20.06.2019, 16:37
Оценка:  0
BabaYul
Верной дорогой идём товарищи. Проституция, азартные игры и свободный оборот наркотиков - три кита украинской экономики. Именно они выведут Украину в мировые лидеры. Казино, публичные дома и опиумные курильни - вот наши ориентиры на пути в светлое будущее.
Patriot2017    20.06.2019, 16:42
Оценка:  +7
Patriot2017
Хай налоги платят суки.Вы хотите сказать шо сейчас нет салонов азартных игр, которые крышует господин Аваков?
BabaYul    20.06.2019, 16:50
Оценка:  -4
BabaYul
Так и бордели есть. И наркопритоны. И всё крышуется. Зато теперь будет всё по закону. Пей, колись, трахай кого попало и не о чём не думай. Вот оно счастье.
WTF2wtf    20.06.2019, 16:51
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ольшанкин, ты в юбке только за подпольную игровую индустрию, которая вообще не платит налогов?
WTF2wtf    20.06.2019, 16:53
Оценка:  +2
WTF2wtf
Именно баба Юля тогда инициировала запрет азартных игр ... ну менты с их крышами и бандюки навариваются теперь, налогов теперь полный ноль оттуда
WTF2wtf    20.06.2019, 16:53
Оценка:  +2
WTF2wtf
как и контроля ...
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 16:36
Оценка:  +7
ВАТА_FUCK
Аваковский бизнес легализуют? А налоги платить его кто заставит?
Коляка    20.06.2019, 17:03
Оценка:  -4
Коляка
ты будешь платить за него налоги
T-REX2    20.06.2019, 16:23
Оценка:  +5
T-REX2
запрет есть,игры есть,а вот налогов нет.давно пора+отмена пивного закона куеврады
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