“Ходил и улыбался”: Брат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши рассказал подробности

По словам родственника Тарасова, подозреваемый вел себя очень странно.

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Брат подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова рассказал о том, как тот жил до преступления. Об этом передает Главред.

По словам родственника, Тарасов рос обычным ребенком. После окончания 9 класса парень поехал учиться в колледж. По окончанию учебы устроился на работу в супермаркет кассиром. Спустя три года что-то произошло и Тарасов вернулся в Ивановку.

Он не желал работать. Все время проводил за компьютером.

Он жил дома, но мы его даже не видели. Он на целые дни закрывался в своей комнате, играл в игры Dota и Counter Strike, в основном стрелялки, либо с ножиком бегал. Еще ВКонтакте сидел часто, играл в "Легенду о вампире”, - рассказал брат подозреваемого.

Мужчина отметил, что в последнее время Николай сильно замкнулся в себе. Он практически отказывался контактировать с социумом.

Николай забросил работу, вернулся домой, появилась депрессия, закрылся в себе и никому ничего не рассказывал. И только через две недели, когда маму забрали в больницу в предынфарктном состоянии, его попустило и он успокоился. В прошлом году летом уехал на три месяца на сезонную работу, а после этого почти год просидел дома в играх, ничего делать не хотел и родителям не помогал, - сообщил родственник.

Кроме того, поведение Николая резко изменилось после новостей о пропажи Даши. Он неожиданно вызвался помочь в поисках девочки.

Если раньше он ни с кем не общался и был замкнутым, то сразу же после исчезновения Дашки делал вид, как будто хочет помочь ее искать. Сейчас мы приняли решение, что не будем поддерживать его вообще. В четверг, 13-го, Дашка пропала, а 14-го - мама с давлением 190 на 120 пошла ее искать. И брат видел, в каком она состоянии, видел, что двое суток она вообще не спала, но ходил и улыбался, - добавил брат Тарасова.

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Напомним, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши отказалась от сына. Мать парня, который сознался в убийстве девочки, прокомментировала ситуацию. Женщина рассказала, что они вместе с сыном принимали участие в поисках Даши. Она даже не догадывалась, что ее сын, Николай Тарасов, и является убийцей.