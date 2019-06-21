За кнопкодавство грозят штрафом от 51 тысячи и общественными работами

В президентском законопроект предусмотрели огромные штрафы и другие санкции за неперсональное голосование.

Читай также: Партия "Слуга народа" опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией

Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом со ссылкой на “НВ“ сообщает “Интерфакс-Украина“.

Таким образом, штрафы составят 51000-85000 грн, что превышает среднюю зарплату нардепа вместе с надбавками и компенсациями за проеезд и жилье.

Читай также: ЗЕ-команда будет забирать депутатский мандат за "кнопкодавство"

“Один из вариантов - но мы будем рассматривать его в вопросах, связанных с депутатскими прогулами, - мы хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы“, - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины (№10394).