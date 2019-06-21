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За кнопкодавство грозят штрафом от 51 тысячи и общественными работами

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В президентском законопроект предусмотрели огромные штрафы и другие санкции за неперсональное голосование.
Зеленский предлагает наказывать за кнопкодавство штрафоым в 51000-85000 грн
Зеленский предлагает наказывать за кнопкодавство штрафоым в 51000-85000 грн
EPA/UPG

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Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом со ссылкой на “НВ“ сообщает “Интерфакс-Украина“.

Таким образом, штрафы составят 51000-85000 грн, что превышает среднюю зарплату нардепа вместе с надбавками и компенсациями за проеезд и жилье.

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“Один из вариантов - но мы будем рассматривать его в вопросах, связанных с депутатскими прогулами, - мы хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы“, - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины (№10394).

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Теги: Рада, депутаты, кнопкодавство, голосование, законопроект, Зеленский
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Комментариев (1)
Ruspidor    21.06.2019, 15:02
Оценка:  0
Ruspidor
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