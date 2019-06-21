"Спрятался": Кернес отказался разговаривать с Арьевым и Гайдукевичем о Жукове

Народный депутат Владимир Арьев и журналист Виталий Гайдукевич прибыли в Харьков и попытались пообщаться с мэром.

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался общаться с председателем украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым и журналистом Виталием Гайдукевичем.

Об этом нардеп Владимир Арьев сообщил в Facebook.

Целью визита Арьева и Гайдукевича был разговор о возвращении проспекту имени маршала Жукова.

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“Приехали с Виталием Гайдукевичем в Харьков поговорить о незаконном переименовании проспекта генерала-правозащитника Григоренко в проспект сталинского генерала Жукова. Как принимать противозаконные решения, то все они бравые смелые. Как мы приехали, спрятались, как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, не голосовал, не подписывал“, - рассказал нардеп.

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Арьев напомнил, что “в Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении“.

Также нардеп заявил, что обратится в правоохранительные органы по данному вопросу.

Напомним, что в Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, устроили акцию протеста. Позже представители партии Национальный корпус и участники акции протеста переместились к памятнику Жукова и снесли его.