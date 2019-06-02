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В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова

Комментариев: 7
Люди снесли памятник Жукову .
В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова
© mediaport.ua
Фото 1/9
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
  • В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова
В городе произошли стычки протестующих с правоохранителями
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В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова “Доверяй делам“, устроили акцию протеста.

Как сообщает МедиаПорт, участники акции скандируют “Позор“ тем, кто проходит внутрь дворца по приглашению.

По мнению организаторов акции, съезд является “попыткой реванша бывших членов Партии регионов“.

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“Место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 г. именно во Дворце спорта в Харькове проходил “антимайдановский“ съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма при участии Кернеса, тогдашнего председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, народных депутатов от Партии регионов Олега Царева, Вадима Колесниченко, главы “Оплота“ Евгения Жилина и других“, - заявили организаторы акции.

Вокруг места проведения съезда дежурят полицейские, на входе проверяют приглашения и сумки.

Участие в акции протеста принимают представители “Нацкорпуса“, которые образовали коридор, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать “коридора позора“. Поэтому перед входом образовалась давка.

Вдоль центрального входа во Дворец спорта “Нацкорпус“ развернул банер “Стоп реваншу“.

На окнах Дворца спорта участники акции установили портреты погибших на Майдане и во время теракта возле Дворца в 2015-м году.

“На улице поют гимн. Протестующие требуют, чтобы люди шли по коридору позора по краске и фотографиям Труханова и Кернеса“, - сообщает издание.

В результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

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Начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления превентивной деятельности ГУНП Артем Попков сообщил, что пострадавший - один из участников съезда. Что именно произошло, Попков не знает, никто в результате инцидента не задержан.

“По словам пострадавшего, его ударили“, - сообщил Попков.

Позже, по данным издания, “Нацкорпус“ переместился к памятнику Жукову, который попытался демонтировать. Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ. Памятник Жукову все-таки снесли:  “Полиция ушла, бюст ломают, сбивают с постамента фамилию Жукова“.

Как сообщалось 20 мая, в Харькове на митинге против проспекта Жукова произошли стычки.

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Теги: Харьков, памятник, Жуков, Кернес, Труханов, простесты
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Комментариев (8)
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Nikolas_Adver    02.06.2019, 14:58
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
Die Welt: «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом».
рагулям сосать, вас опять через хyй кинули))
Nikolas_Adver    02.06.2019, 15:02
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
Die Welt: Россия вновь стала сверхдержавой, и Западу придётся пойти ей навстречу
ПродувКротов    02.06.2019, 15:04
Оценка:  0
ПродувКротов
Ваша фуфельная россия находится в состоянии распада. Над вами все ржут, удавливают вас санкциями и ноги вытирают, а вы все сверхдержавием бредите
Колорад    02.06.2019, 14:56
Оценка:  +1
Колорад
Ни когда мы не будем братьями. ни с бандерами, ни с другими предателями.
Ни когда вы не будете Европою, хоть работайте ротом, хоть жопoю....
whitewo00    02.06.2019, 15:01
Оценка:  -2
whitewo00
Ахахаха, опять русский патриот про сосание и жопы....
ПродувКротов    02.06.2019, 15:02
Оценка:  -3
ПродувКротов
Колорад - работа жопой вас сильно утомила. Нет времени прочитать хоть какую то книжечку. Когда вас чеченцы отпустят, сходите в магазин и купить хоть что то про того же бандеру на своей москве. Прочитав , вы с удивлением обнаружите, что бандера никогда не присягал ни сралину ни совкам.
Колорад    02.06.2019, 15:05
Оценка:  0
Колорад
Яка бандера.? Пиши понятней...
ПродувКротов    02.06.2019, 14:50
Оценка:  -4
ПродувКротов
Чудесно ! Мяснику и убийце жукову не место в Украине. Давно пора было это фуфло снести.
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