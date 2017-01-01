Синоптики прогнозируют долгожданную прохладу

В Украину вернулись дожди и долгожданная прохлада.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют существенную прохладу. В некоторых регионах ожидаются обильные дожди.

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На западе Украины сегодня, 24 июня, ожидаются и дожди, и грозы, и солнце. К грозами стоит готовиться Львову и области. Солнечно будет в Луцке и области. В остальных регионах сегодня дожди. Воздух прогреется от +25 до +29 градусов.

На востоке Украины осадки маловероятны. На протяжении дня будет солнечно и тепло. На термометре +30…+34 градуса по Цельсию.

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Южным регионам 24 июня обещают частично благоприятную погоду. В Одессе и Крыму ожидаются осадки. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +34 градуса.

На севере Украины сегодня обещают дожди. Воздух прогреется от +29 до +31 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня тоже обещают длительные дожди. На улице будет довольно свежо и прохладно - +30…+33 градуса по Цельсию.

В столице ожидаются дожди на протяжении дня. Воздух прогреется от +30 до +32 градусов.

Напомним, в Киеве наблюдается значительное загрязнение воздуха из-за машин и строек. Воздух станет чище только в последние дни июня.