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Александр Скичко идет на выборы со “Слугой народа”

Комментариев: 7
Известный телеведущий рассказал о своем решении.
Скичко идет на выборы
Скичко идет на выборы
facebook.com/AleksandrSkichko

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Известный украинский телеведущий признался, что решил попробовать свои силы в большой политике. Для реализации своих планов выбрал политическую силу “Слуга народа”. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Скичко будет баллотироваться по мажоритарном округе №197 в родной Черкасской области.

Мне надоело слушать пустые обещания политиков каждые 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. Мне надоело слышать, что мои друзья хотят уехать в другую страну, обсуждают куда лучше поехать зарабатывать, ведь в Украине жить невозможно. Я считаю, что мы теряем наше государство, а мне этого очень не хочется, - сказал Скичко.

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Он добавил, что верит в нового президента Украины Владимира Зеленского и в президентскую партию “Слуга народа”. Именно поэтому на выборы Скичко идет вместе с этой командой.

Напомним, еще один известный комик хочет стать “слугой народа”. Роман Грищук баллотируется по мажоритарному округу.

 

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Теги: Александр Скичко, телеведущий, Слуга народа, выборы
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    24.06.2019, 11:33
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Этого мало! Нужно больше Слуг народа! Каждому представителю народа - по Слуге!
Woodbrother    24.06.2019, 10:44
Оценка:  0
Woodbrother
Слугой какого народа он хочет стать?
КимЧенПых    24.06.2019, 10:54
Оценка:  -2
КимЧенПых
поговаривают что у твоего Пэдро уже 5%
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 11:07
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Да пох, ты от того умнее не станешь!
Woodbrother    24.06.2019, 11:08
Оценка:  +1
Woodbrother
Туфта. Это как с коррупцией по ТВ. Перед 21 апреля уровень коррупции достиг просто страшных величин, а после 21 апреля вообще пропал. Сказочная лапша на уши.
Максим    24.06.2019, 10:35
Оценка:  +3
Максим
еще один в г*вно ногою
темп    24.06.2019, 10:30
Оценка:  +3
темп
Не верю я ему. Надменный и самовлюблённый нарцисс
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