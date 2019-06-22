Александр Скичко идет на выборы со “Слугой народа”

Известный телеведущий рассказал о своем решении.

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Известный украинский телеведущий признался, что решил попробовать свои силы в большой политике. Для реализации своих планов выбрал политическую силу “Слуга народа”. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Скичко будет баллотироваться по мажоритарном округе №197 в родной Черкасской области.

Мне надоело слушать пустые обещания политиков каждые 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. Мне надоело слышать, что мои друзья хотят уехать в другую страну, обсуждают куда лучше поехать зарабатывать, ведь в Украине жить невозможно. Я считаю, что мы теряем наше государство, а мне этого очень не хочется, - сказал Скичко.

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Он добавил, что верит в нового президента Украины Владимира Зеленского и в президентскую партию “Слуга народа”. Именно поэтому на выборы Скичко идет вместе с этой командой.

Напомним, еще один известный комик хочет стать “слугой народа”. Роман Грищук баллотируется по мажоритарному округу.