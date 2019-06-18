В Раду собрался еще один шоумен из “Квартала”, - СМИ

СМИ пишут, что по мажоритарному округу планирует баллотироваться еще один коллега Зеленского по сцене.

Читай также: "Лига смеха" и актеры "Слуги народа" собрались в Раду

Шоумен и комик Артем Гагарин (Михайличенко) намеревается принимать участие во внеочередных выборах в украинский парламент. Об этом пишет Апостроф, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, шоумен Артем Гагарин планирует баллотироваться по мажоритарном округе. Во время предвыборной кампании президента Зеленского, Гагарин работал в штабе Зе-команды.

Читай также: Оля Полякова идет в политику: Певица заявила о создании "женской партии"

Между тем, на вопросы журналистов о том, планирует ли он баллотироваться по одному из мажоритарных округов, шоумен Артем Гагарин (Михайличенко) не отвечает. Несмотря на это, в Facebook он уже поменял фамилию, добавив настоящую фамилию Михайличенко к сценическому псевдониму Гагарин.

Напомним, Юзик из “Квартала” решил стать депутатом. Юрий Корявченков решил побороться за мандат.