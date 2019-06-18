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В Раду собрался еще один шоумен из “Квартала”, - СМИ

Комментариев: 3
СМИ пишут, что по мажоритарному округу планирует баллотироваться еще один коллега Зеленского по сцене.
Гагарин идет на выборы
Гагарин идет на выборы
facebook.com/gagarintema

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Шоумен и комик Артем Гагарин (Михайличенко) намеревается принимать участие во внеочередных выборах в украинский парламент. Об этом пишет Апостроф, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, шоумен Артем Гагарин планирует баллотироваться по мажоритарном округе. Во время предвыборной кампании президента Зеленского, Гагарин работал в штабе Зе-команды.

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Между тем, на вопросы журналистов о том, планирует ли он баллотироваться по одному из мажоритарных округов, шоумен Артем Гагарин (Михайличенко) не отвечает. Несмотря на это, в Facebook он уже поменял фамилию, добавив настоящую фамилию Михайличенко к сценическому псевдониму Гагарин.

Напомним, Юзик из “Квартала” решил стать депутатом. Юрий Корявченков решил побороться за мандат.

 

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Теги: Артем Гагарин, Михайличенко, политика, партия, "Квартал"
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Комментариев (3)
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LifeStriker    18.06.2019, 14:52
Оценка:  +3
LifeStriker
все долб"ебы поперли.. мало ржаки!!! ДАЕШЬ НАРОДУ БОЛЬШЕ РЖАКИ! ЖРАТЬ СРАТЬ СПАТЬ !!! СЛАВА ЗЕ!
LifeStriker    18.06.2019, 14:52
Оценка:  +1
LifeStriker
ЖРАТЬ РЖАТЬ СПАТЬ!!! УРА!!!
Людмил_А    18.06.2019, 15:32
Оценка:  -1
Людмил_А
Чем агрессивные деградировавшие галицаи, так лучше уж комики.
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