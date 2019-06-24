Владелец Прямого заявил, что продаст его только Порошенко
Экс-регионал Владимир Макеенко, который является официальным владельцем телеканала Прямый, заявил, что канал не продается. Об этом передает Детектор медиа, ссылаясь на собственные источники.
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На сегодняшнем заседании сотрудников канала Макеенко представил нового гендиректора Светлану Орловскую. Она заменит на посту Евгению Захарову.
Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко, - сообщил источник издания.
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Подтвердилось, что на собрании сотрудников канала был пятый президент Украины Петр Порошенко, с которым этот канал чаще всего связывают. К слову, Порошенко официально является владельцем 5 канала.
Напомним, Порошенко посетил закрытую встречу телеканала Прямый. У канала поменялось руководство.
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