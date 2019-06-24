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Владелец Прямого заявил, что продаст его только Порошенко

Комментариев: 7
Макеенко заявил, что канал пока не продается. Между тем, продажа вероятна только при условии, что покупателем будет Порошенко.
Порошенко на собрании Прямого
Порошенко на собрании Прямого
detector.media

Экс-регионал Владимир Макеенко, который является официальным владельцем телеканала Прямый, заявил, что канал не продается. Об этом передает Детектор медиа, ссылаясь на собственные источники.

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На сегодняшнем заседании сотрудников канала Макеенко представил нового гендиректора Светлану Орловскую. Она заменит на посту Евгению Захарову.

Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко, - сообщил источник издания.

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Подтвердилось, что на собрании сотрудников канала был пятый президент Украины Петр Порошенко, с которым этот канал чаще всего связывают. К слову, Порошенко официально является владельцем 5 канала.

Напомним, Порошенко посетил закрытую встречу телеканала Прямый. У канала поменялось руководство.

 

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Теги: Макеенко, Порошенко, Прямый, продажа
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Комментариев (7)
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Мыкола    24.06.2019, 19:12
Оценка:  0
Мыкола
Когда хапуги проникли в самую голову государства, то такое государство рано или поздно испустит дух!
П    24.06.2019, 18:46
Оценка:  -4
П
После того как Прямой вылизал анус Рошену, Макеенко просто обязан на нем женится.
bertal    24.06.2019, 18:46
Оценка:  0
bertal
смешно. этот канал принадлежит пидо рошенко. и ему типа его продадут? за кого народ держат? лохи и те умнее))
Carelessangel    24.06.2019, 18:34
Оценка:  -3
Carelessangel
а продаст мертвейчуку
Boxerogos    24.06.2019, 18:30
Оценка:  +1
Boxerogos
Прямая кишка,тьфу телеканал Прямой и так принадлежит непросыхающему маньяку-коррупционеру Педе Пидоpoшенко.
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 18:47
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
Комментировал - ватный утырок Boxerogos!
QWERTY80    24.06.2019, 18:06
Оценка:  +4
QWERTY80
Свой канал сам у себя купил и хоп легализировал и отмыл пару лямов.
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