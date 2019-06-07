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ГБР расследует незаконность покупки канала Порошенко, - СМИ

Комментариев: 1
В поле зрения следователей бюро попала покупка телеканала Прямый в 2017 году.
На канале отрицают расследование
На канале отрицают расследование
facebook.com/pryamiy

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по делу покупки телеканала Прямый в 2017 году. Об этом пишут Вести.

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Собственный источник издания сообщил, что к Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) поступил запрос ГБР относительно подробностей приобретения СМИ в 2017 году.

Предварительно известно, что ГБР проверяет, не было ли совершено уголовное преступление по статьям “Уклонение от уплаты налогов”, а также “Отмывание доходов”. Следователи выясняют, каким образом весной 2017 владелец канала Владимир Макеенко, который действовал в интересах Петра Порошенко, мог умышленное уклониться от уплаты налогов, покупая Прямый, на средства, которые могли быть получены в результате совершения коррупционных преступлений. Схема могла выглядеть, как отмывание средств.

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Между тем, администрация телеканала сообщила журналистам, что о расследовании ГБР впервые слышат.

Напомним, ГБР обязали возбудить уголовное дело против Порошенко, Гройсмана и Шокина. Фигурантов этого дела подозревают в злоупотреблении властью.

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Теги: ГБР, расследование, Прямый, телеканал, Порошенко
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Комментариев (1)
trgvm1    07.06.2019, 16:12
Оценка:  0
trgvm1
ДАВАЙТЕ ОТ ИМЕЙТЕ ПЕТРА И ЭТОТ ЯВНО ПОРОХОБОДСЬКИЙ БРЕХЛИВИЙ КАНАЛ КОТОРОЙ В НАРОДЕ УЖЕ НАЗЫВАЮТ НЕ ПРЯМИЙ А ТУПИЙ КАНАЛ
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